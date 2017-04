„Bůh mi to dal, a tak jsem si to vzala – dlouhý život,“ řekla agentuře AP ve svém domově sama Brownová, která své 117. narozeniny oslavila minulý měsíc. Jak uvedla, celý život chodila pravidelně do kostela a vyhýbala se vepřovému a kuřecímu masu. Sama se diví, že žije tak dlouho, ale je za to vděčná. Tajemství dlouhověkosti podle ní tkví v tvrdé práci.

Brownová je nyní považována za nejstaršího člověka světa díky dochovaným a důvěryhodným dokumentům o datu narození, jak uvádí ředitel Robert Young z dobrovolnické databáze Gerontology Research Group shromažďující údaje o stoletých. Jamajčanka Violet Brownová se podle těchto záznamů narodila 10. března 1900.

Tvrdě pracovala



Brownová má dvě pečovatelky a většinu dne tráví ve svém domě, který sdílí se svým sedmadevadesátiletým synem. Je s to se sama posadit či ujít krátkou vzdálenost. Sice nedoslýchá, ale odpovídá jasně.

Tajemství dlouhověkosti tkví v tvrdé práci, uvedla. „Byla jsem pěstitelka cukrové třtiny. Všechnu práci jsem musela zastat sama. Pracovala jsem s mužem tamhle za kopcem,“ řekla. Věří také, že jí k dlouhému životu dopomohla její víra: „Trávila jsem všechen čas v kostele, od dětství až doteď. Ráda jsem tam zpívala.“

Dokud důkladné zkoumání nedokončíme, nepotvrdíme nového držitele titulu nejstaršího člověka na světě Elizabeth Montoyová, mluvčí Guinnessovy knihy rekordů

Její nové postavení dosud nezaznamenala Guinnessova kniha světových rekordů, považovaná v podobných případech za oficiálního arbitra. Nicméně i tato instituce v případě udělování titulu nejstaršího člověka na světě podle AP silně závisí na Youngově skupině.

Sám Young uvedl, že s Brownovou se setkal a že zkoumal její rodný list, vydaný britskými úřady, které v době jejího narození na Jamajce vládly. „Je nejstarší, máme to dostatečně zdokumentováno,“ řekl Young.

Guinnessova kniha rekordů prostřednictvím své mluvčí sdělila, že danou otázku zkoumá. „Může to být docela složitý a občas i pomalý proces, ale dokud důkladné zkoumání nedokončíme, nepotvrdíme nového držitele titulu nejstaršího člověka na světě,“ řekla Elizabeth Montoyová.

Nejstarší Evropanka jí domácí kuchyni



Na žebříčku nejstarších obyvatel planety následují po Brownové dvě Japonky, narozené v srpnu 1900, respektive v květnu 1901, a 115letá Španělka Ana Velaová, která je nyní nejstarší Evropankou. Podle listu El País se její devětaosmdesátiletá dcera Ana nedávno musela vzdát kvůli vlastnímu zdraví téměř každodenních návštěv matky, ale pětašedesátiletý vnuk Antonio babičku pravidelně navštěvuje.

„Čekal jsem, že se jednou stane nejstarším člověkem ve Španělsku, ale nikdy jsem si nepředstavoval, že bude nejstarší v Evropě,“ svěřil se. Dcera Ana loni řekla deníku, že matčina mimořádná dlouhověkost není dílem žádného tajného receptu: „Ráda si dala sklenku polosladkého vína k jídlu, ale nikdy moc nepila. Jedla všechno: maso, ryby, zeleninu. Její strava byla úplně normální domácí kuchyně.“