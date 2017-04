Porod žirafy se stal senzací, sledoval ho milión diváků

V jedné zoologické zahradě v americkém státě New York v sobotu porodila mládě žirafa. Normálně by to byla běžná zpráva, která by proběhla maximálně lokálními médii. Tentokrát se však porod stal světovým hitem, který živě sledovalo více než milión diváků.