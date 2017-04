Doba květu je velmi krátká, a navíc se jedná o vzácnou událost, protože zmijovci trvá od tří do deseti let, než se dostane do fáze, kdy může vykvést.

V belgické botanické zahradě mají tentokrát velké štěstí, z pěti těchto rostlin totiž vykvetly hned dvě najednou. Stalo se tak v úterý, přičemž se počítá s tím, že květy vydrží rozevřené dva až tři dny.

Zmijovec titánský (Amorphophallus titanum) pochází z indonéské Sumatry. Tam dorůstá až tří metrů, v botanických zahradách to bývá kolem poloviny.

V České republice v posledních letech zmijovec vykvetl dvakrát v liberecké botanické zahradě.