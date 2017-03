Zdenka řekla televizi Markíza, že nyní začala nový život. „První momenty po operaci byly úžasné,“ uvedla. „Každý si může vyzkoušet, jaké to bylo před operací. Do velké nákupní tašky si vložte 30 kilogramů a projdete se třeba sto metrů,“ dodala.

Na břiše jí po operaci zůstala obrovská jizva, ale jinak se cítí dobře. „Jizva sahá do poloviny obvodu jejího těla,“ řekl plastický chirurg Igor Homola.

Zdenka by přivítala osobního trenéra, který by jí pomohl odstranit další kilogramy. „To víte, u mě je to se sportem těžké,“ přiznává. Před operací si řekla, že až bude po zákroku v pořádku, vyjde v Nízkých Tatrách na Chopok. „Nevím, kam až dojdu, ale na ten Chopok určitě půjdu,“ říká odhodlaně.