Medvěd udělil lekci nezodpovědným turistům na safari

Nezodpovědnost některých turistů nezná mezí. A to i v místech, která pro ně mohou být nebezpečná. Koncem února nerespektovala posádka auta bezpečnostní pokyny na safari v Pekingu a málem na to doplatila. Do jejich vozu se totiž začal dobývat medvěd, napsala agentura Reuters.