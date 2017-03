Hasičský vůz značky Dennis kdysi sloužil v anglickém městečku Smethwick, dnes už ale díky dvěma podnikavcům nehasí požáry, ale žízeň anglických pivních nadšenců. Mel Evansová a Richard Brown už několik let snili o tom, že by společně chtěli vytvořit originální putovní pivní bar. Ovšem ten klíčový nápad k nim ne a ne přijít. Možná by jejich společný sen přišel vniveč, kdyby se jim jednoho dne nenaskytla příležitost zakoupit starší hasičské auto.

„Bylo to fantastické a zároveň naprosto šílené,“ řekla Mel k začátkům jejich pojízdného pivního baru The Tipple Truck. „Jednoho dne jsme spolu s Richardem seděli v baru a jako vždy diskutovali, jak bychom to vymysleli, když si k nám sedl jeden muž a řekl, že by nám mohl prodat hasičské auto.“

Pivní záchranář na kolech

Mel i Richard v tu ránu věděli, že je to ideální řešení a začali přemýšlet, jak by hasičské auto předělali. „Moc nám v tom pomohla jedna skupina studentů, která už před dvěma lety chtěla provést podobný nápad. Nikdy ho ale neuvedli v provoz.“

Vůz koupili za šest tisíc liber a na půl roku se zabrali do práce. Nakonec byl The Tipple Truck hotov a připraven k provozu na začátku února. Jeho tanky na vodu zmizely a nahradily je sudy s výčepní technikou. Hasičské auto má celkem šest píp a v průběhu provozu mění svou nabídku, o kterou se stará pivní expert Jason Greene. Mel a Richard totiž preferují sezónní piva z minipivovarů.

„Fungujeme jednoduše - zaplatíte si kredit a pak si sami můžete z vybrané pípy načepovat vybrané pivo,“ vysvětluje Mel. „Je to skvělé a lidem se to moc líbí - dostanete příležitost si sami načepovat skvělé pití, a přitom si můžete prohlédnout naše krásné hasičské auto.“ S pojízdným pivním barem plánují jezdit po festivalech i na různé městské slavnosti po celé Británii.