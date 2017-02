Statistiky tvrdí, že Švédi jsou jeden z nejšťastnějších národů na světě - a není tomu také divu. Švédští zaměstnanci mají nárok na 480 dní placené rodičovské dovolené, kterou mohou sdílet oba partneři. Proslavené po světě jsou kancelářské „fika pauzy” na kávu a sladkosti, kdekdo by jim také mohl závidět šestihodinovou denní pracovní dobu, za kterou jsou placeni jako za osmihodinovou. K jejich benefitům by se mohla kromě klasické půlhodiny na oběd ještě navíc přidat hodina určená na sex. Tu chce do pracovní doby zavést ve svém městě Övertorneå radní Per-Erik Muskot.

Zastupitel města vyjádřil starost o páry, které v dnešní době kvůli pracovní vytíženosti na sebe nemají dost času, a dodal, že sex je přeci také podle studií zdravý, snižuje krevní tlak a potlačuje stres. „Je to dobré pro zlepšení našich vztahů,“ uvedl pro švédskou agenturu AFP. Intimní hodinku v pracovní době by dle politika rádi využili svobodní, i páry.

Jak by se ovšem dokazovalo, že zaměstnanci opravdu uvedený čas strávili se svými partnery? Muskot řekl, že by vedení města mělo jednoduše svým zaměstnancům věřit - ovšem jestli svou hodinu z pracovní doby doopravdy stráví intimním stykem či procházkou, asi zůstává jen na nich. Přesto nevidí důvod, proč by návrh nemohl projít. Proti nápadu Muskota se prý ozvalo jen několik starších zastupitelů, kterým podle něj vadí nahlas mluvit o svých intimních vztazích.

Jestli Muskot se svým návrhem inspiruje i zbytek Švédska je zatím ve hvězdách. Už dnes jsou pracovní podmínky ve Švédsku všeobecně záviděníhodné - s Finskem a Francií se řadí mezi státy s nejnižší odpracovanou dobou za rok. Za rok 2015 Švédi pracovali 1685 hodin a jen procento z nich pracovalo přesčasy. V porovnání s nimi např. Britové za rok 2015 odpracovali až 1900 hodin.