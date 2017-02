Bývalý důstojník vedl oddíl britských vojáků sloužících v Indii, a když se jich zeptal, co chtějí dělat, až válka skončí, oponovali mu, že právě začala. Doug se nenechal odbýt a dál se dotazoval na cíle mladých mužů. V tom se jeden postavil a tázal se: „Pane, a co byste chtěl dělat vy, až válka skončí?“

„Řekl jsem, že doufám, že se dožiju sta let a bude u toho sto ženských,“ vypráví se smíchem veterán. V té chvíli naivní sen vyvolal mezi vojáky pobavené reakce.

Doug však válku opravdu přežil a odstěhoval se do Austrálie. Právě tam v místním supermarketu změnil jediný rozhovor jeho sen ve skutečnost. „Jedna z pracujících dívek se mě zeptala, kolik je mi let a já jí řekl, že mi brzy bude sto a že doufám, že na mou oslavu přijde sto žen. Odpověděla, že uvidíme, zda se najde stovka takových, které si chtějí užít party. A tak to začalo,“ dodal.

Po opravdu zdařilé oslavě se Douga ptali, jaký je jeho recept na dlouhověkost. „Užívejte si života, používejte mozek a nekoukejte příliš často na televizi! Raději běžte ven s přáteli,“ uzavřel stoletý muž.