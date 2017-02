23. února 1987 spustil Karl Baden, profesor bostonské univerzity, svůj projekt, který nazval - jak jinak - „Každý den“. V té době poněkud netradiční záměr získává v posledních letech zvýšenou pozornost a to díky příchodu „selfie“. Sám fotograf tak však své snímky neoznačuje.

Baden se snaží zaznamenávat proces stárnutí, a proto zůstává věrný stylu prvního snímku - používá stejnou 35mm kameru, stativ, pozadí a osvětlení. Celé vybavení je přenosné, a tak se může umělec „blýsknout“ i na cestách. První fotografii přizpůsobil i svůj celoživotní vzhled - snaží se o stále stejný účes, nenechává si narůst fousy a zachovává si stejný výraz bez úsměvu.

„Snažím se udržet tak neutrální výraz, jak je to jen možné. Nechci, aby emoce zastínily čistotu informací,“ sdělil Baden serveru bostonglobe.com.

Několik lidí zpochybňuje, že by se Baden opravdu fotil každý den, protože to podle nich není možné. Během tří dekád však profesor zapomněl pouze jedinkrát před odchodem do práce. Po cestě autem si vzpomněl, jenže pak zapomněl znovu. S projektem však neskočil a nyní sdělil, že „chyby považoval za součást procesu.“

Fotil se i během léčby rakoviny

Svému cíli zůstal oddaný i v té nejtěžší chvíli. Na počátku roku 2000 musel podstoupit léčbu chemoterapií a chirurgický zásah kvůli rakovině. Zaúkoloval svého přítele, aby jej fotil, kdyby toho sám nebyl schopen, ale nakonec to Baden zvládl sám.

„Pokračovat v projektu pro mě bylo v té chvíli ještě důležitější,“ řekl.

A záměr skončit nechce ani v budoucnu. „Plánuji v tom pokračovat až do doby, kdy toho už nebudu schopen. A až to nastane, asi si najmu někoho, kdo to bude dělat za mě,“ dodal s úsměvem.