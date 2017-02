Šedesátiletý vulkanolog z Argentiny, Rodolfo Alvarez, poznal jádro svého vědeckého výzkumu doslova z první ruky. Expert navštívil uplynulý týden sopku Masaya s mladým průvodcem, 27letým Adriacem Valladaresem. Dvojice společně pracovala na okraji vulkánu, Alvarez zde natáčel dokument pro televizi. Zničehonic se jim ale přetrhlo lano a oba dva spadli do kráteru sopky.

Podle webu TN8.tv oba muži padali přes 450 metrů hluboko a po pádu strávili v sopce přes 30 hodin. Až když se dlouho nikomu nehlásili, začala záchranná akce. Přivolaná pomoc oba dva muže v úterý na večer zachránila. Měli nesmírné štěstí, protože kromě silné dehydratace z vysokých teplot se jim nic jiného nestalo.

Rescue of firefighter & volcanologist in Masaya volcano - @canaltn8

30 hrs in crater, both are fine & going backhttps://t.co/4Ftan8BayU pic.twitter.com/oCzhAQOMRQ