Dva názorové tábory se střetly po výroku hlavy Islandu, kdy prezident Jóhannesson vyjádřil své znechucení nad pizzou s ananasem. Jedni prohlašují takzvanou pizzu Havaj za vraždu italské gastronomie, druzí naopak na svou oblíbenou kombinaci nenechají dopustit.

Mezinárodní debatu o vhodné surovině na pizzu přitom způsobila nevinná návštěva střední školy v severní části ostrovního státu. Když prezident v diskusi se žáky dostal od uvědomělého studenta otázku, co si myslí o pizze s ananasem, v žertu odpověděl, že kdyby k tomu měl moc, tuhle kombinaci by zakázal zákonem.

Poznámka ale nezůstala zapomenuta – lidé totiž své oblíbené jídlo berou velmi vážně a někteří se skutečně začali obávat, že nesmyslný zákon by někdy mohl skutečně vstoupit v platnost. Jsou tu ale i tací, kteří prezidentovi vyjádřili plnou podporu.

Dear President #Johannesson,

don't apologise for what you said about #pineappleonPizza.

You were ABSOLUTELY right.

Sincerely,

Italy — Livia Fauchelevent ☮ (@_Call_Me_Liv) 22. února 2017

So pineapple on pizza. A persons own choice if they want it. If you don't like it get your own fucking pizza. #pineappleonpizza — Simone Hill (@gothinisity) 22. února 2017

Iceland's President is the hero we all need right now... #pineappleonpizza — lalammar (@Layla_AlAmmar) 21. února 2017

„Nemám pravomoc k vytváření zákonů. A rozhodně ne takových, které by vám zakazovaly jíst pizzu s ananasem,“ vzkázal světu prezident Jóhannesson. „Nikdy bych nechtěl dojít k tomu, že bych měl takovou moc, abych zakazoval věci, které nemám rád a nelíbí se mi. Ani bych nechtěl žít v zemi, kde by vládl takový prezident. Co se ale týče pizzy, doporučuji vám místo ananasu vyzkoušet mořské plody.“

Gudni Jóhannesson, historik a profesor dějepisu na Islandské univerzitě, je ve své zemi velmi populární hlavně díky svému neformálnímu vystupování. Islanďané občas svého prezidenta potkávají v hladovém okénku pizzerie, kam si cestou domů z kanceláře chodí na rychlé občerstvení. Je také prvním a zatím jediným prezidentem na světě, který se například zúčastnil pochodu Gay Pride.