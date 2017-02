Na první pohled by takto nešťastně vyhlížející pták kdekoho odradil. Když se bostonští veterináři rozhodli najít nový domov pro nahého papoušíka Rheu, moc šancí si nedávali - přeci jen měla Rhea nevyléčitelnou cirkovirózu papoušků a peří jí už nikdy nenaroste. Překvapivě se ale papoušíka ujala 23letá Isabella Eisenmannová a to bylo nejspíš to nejlepší, co mohlo Rheu potkat.

Holý pták je nadmíru společenský a hravý, rád si zpívá a život bez létání zvládá celkem dobře. Ovšem bez peří často trpí zimou. Majitelka Rhey jí proto vytvořila profil na Instagramu a ptačí dáma si brzy získala široké publikum fanoušků, které fascinuje její neobvyklý vzhled. S pomocí dobrovolníků jí Isabella začala plést originální malé svetry a od chvíle, kdy se Rhea stala internetovou zvířecí celebritou, jí lidé poslali více jak 100 různých oblečků.

Neopeřená Rhea se i přes svůj neobvyklý vzhled stala na sociálních sítích senzací.

FOTO: Profimedia.cz

„Nezáleží na tom, jak moc se fyzicky navzájem lišíme. Každý z nás je svým způsobem krásný. Přála bych si, aby si tohle lidé díky Rhee uvědomili. Usmívejte se, buďte šťastní a myslete pozitivně,“ uvedla pro web deníku Mirror Isabella.

Mnoho exotických ptáků nakažených cirkovirózou, která kromě vypadávání peří způsobuje i deformaci zobáku, bývá kvůli své nemoci utraceno.