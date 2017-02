Svatební šaty, které si Tess Newallová oblékla ve svůj slavnostní den v červnu minulého roku, ušila v roce 1870 její praprababička Dora a od té se jako památka předávaly v rodině ze dcery na dceru. Tess historické šaty po své svatbě odnesla do čistírny Kleen Cleaners v Edinburghu, bohužel ale nevěděla, že tahle firma záhy půjde do likvidace. Když se začala po firmě domáhat zpět svých šatů, dostala odpověď, že se někde ztratily a nejsou k nalezení. To ji ale nezastavilo.

An Edinburgh cleaning company has lost Tess Newall's wedding dress, which dates back to 1870. Can you help? She's on tessnewall@gmail.com pic.twitter.com/nJuXpHHAYb — Neil Drysdale (@NeilDrysdale) February 10, 2017

Rozhodla se na svou facebookovou stránku napsat výzvu, ve které prosila kohokoli, kdo by dané šaty nalezl, o jejich vrácení. „Právě jsem zjistila, že čistírna ztratila moje milované svatební šaty,“ psala před měsíci Tess Newallová na svém profilu. „Chápu, že se ve světě dějí mnohem důležitější a závažnější věci, ale tyhle šaty pro naši rodinu znamenají opravdu mnoho.“

Rodina stále naléhala na firmu Wilie & Bisset, která zlikvidovanou čistírnu papírově vlastnila – ta se ale bohužel několikrát ohradila, že šaty v čistírně ani nikde jinde nejsou a rodinu do prostor bývalé provozovny nemohou pustit. Pokud tedy šaty firma měla po likvidaci v držení.

A Tess měla štěstí. Její výzvu mezi sebou sdílelo přes 300 tisíc lidí. A nakonec vzkaz došel k tomu správnému člověku.

Tess Newall has been safely reunited with the 150-year-old wedding dress. And she has issued a big "Thank You" to everybody who helped! pic.twitter.com/C2m72HILO3 — Neil Drysdale (@NeilDrysdale) February 13, 2017

Toto pondělí obdržela telefonát od majitele budovy, kde byla pobočka čistírny Kleen Cleaners. Muž četl její prosbu na internetu a šel se podívat do prostor bývalé čistírny, kde na zemi našel zmuchlanou hromadu krajek. Jak se ukázalo, byly to šaty Tess Newallové.