Žena váží 500 kilo, do nemocničního pokoje ji musel vyzvednout jeřáb

Egypťanka Íman Abd al-Atyová, která váží přes 500 kilogramů a posledních 25 let strávila ve svém domově, úspěšně absolvovala cestu do indické Bombaje. Tam podstoupí sérii operací, které by jí měly pomoct s jejím zdravím.