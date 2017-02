Model USA v hamburském Miniatur Wunderland má zhruba 1000 metrů čtverečních a obsahuje známá místa, jako jsou třeba Grand Canyon, Las Vegas, Skalisté hory nebo Miami.

Vše je protkané miniaturní železnicí a teď nově také doplněné zdí s falešným ostnatým drátem a nápisem, který v překladu znamená „Nechť je svět opět velký“, což je očividná narážka na Trumpovo „Let´s Make America Great Again“ (Učiňme Ameriku opět velkou).

Spolumajitel parku Gerrit Braun pro agenturu Reuters vysvětlil, že se USA – podobně jako další země – obestavují zdí, a tak to chtěli nějak vyjádřit. Jako symbol této ideové zdi proto vybudovali bariéru kolem modelu USA.

Lákadlo pro turisty z USA



Atrakce přilákala americké turisty, kteří se přišli podívat na to, co by brzy mohlo být budoucností jejich země.

„Myslím, že je to dobrý projev humoru, což je to, co teď zrovna potřebujeme, abychom se vyrovnali s tím, co se děje v naší zemi. Je to samozřejmě vážné téma, ale poukázat na to humorem je chytré,“ řekl pro Reuters turista z USA Ryan Ott.

Miniatur Wunderland se nachází přímo v centru Hamburku a je jednou z největších atrakcí svého druhu na světě.