„Jsme taneční skupina Marietta, je to seniorská skupina, která společně tančí už deset let. A protože je velký zájem o naše vystoupení, tak jsme doplnily country repertoár o znalost české besedy a českých jednoduchých tanců,“ pochlubila se vedoucí skupiny Ludmila Prouzová s tím, že dámy nově začínají kromě jiného nacvičovat i renesanční tance.

Skupina čítající dohromady na třicet čiperných dam vystupuje hlavně pro seniorské domy, a to po celé republice, základnu ale mají v Komunitním centru Prádelna na Praze 5.

Tvrdé tréninky

Stálý soubor je kolem dvaceti žen, které docházejí na tréninky dvakrát týdně. Některým už je přes osmdesát let, nejmladší tanečnice dovršily šedesátku. „Začínáme půlhodinovou rozcvičkou, pak máme přestávku na kávu. A od deseti do dvanácti, někdy i do jedné hodiny, pořád tancujeme střídavě ty a ty tance,“ prozradila Novinkám Prouzová a podotkla, že tancují hlavně pro radost sobě i ostatním.

Bez nároku na honorář



Odpoledne plná hudby a tance dělají důchodkyně zcela zdarma. Občas prý dostanou koláč a kávu. „Pokud vystupujeme v kulturním domě Průhon v Řepích, tak vybíráme dobrovolné vstupné, abychom uhradily našim muzikantům cestu autem, protože taková basa a ty velké kytary nemohou vláčet tramvají,“ řekla vedoucí souboru a dodala, že díky tanci dělají také radost svým doktorům, protože pohyb a radost ze života prodlužují věk.

Prádelna

Tanečnice trénují vKomunitním centru Prádelna, kde také svým lednovým vystoupením zahájily novou sezonu. „Nacvičují tady dvakrát do týdne, pořádají vystoupení a rády reprezentují komunitní centrum Prádelna jako svou domovskou scénu po různých kulturních a společenských akcích nejenom v Praze, ale i mimo Prahu,“ řekl Novinkám radní MČ Praha 5 Petr Lachnit.

Komunitní centrum Prádelna představuje funkční a v pravém slova smyslu vzdělávací, ale zároveň kulturní, společenské a umělecké středisko reflektující aktuální společenské potřeby. Cílová skupina je velmi široká a zasahuje do všech věkových skupin.