Desetiletá Liza vypadá jako každá jiná kočka domácí, ovšem před půl rokem se ocitla velmi blízko kočičímu nebi. V létě roku 2016 její veterinář ve Vratislavi zjistil, že Líza má v hlavě velký nádor, který téměř vyplnil pravou polovinu jejího mozku.

Lizina majitelka Malgorzata Oppein-Bronikowska se společně s veterinářem rozhodla, že místo toho, aby nemocné kočce přivedli věčný spánek, jí zkusí zákeřný tumor z hlavy odstranit. Operace se povedla, ale rozhodně nepatřila mezi ty standartní. Liza totiž opravdu přišla o téměř celou pravou polovinu svého mozku.

Přestala se prát



Po více jak půl roce od Liziny operace se kočce překvapivě daří a nikdo by na ní nepoznal nic divného. Jediné, co prozrazuje operaci, je její levá zřítelnice, která reaguje pomaleji, než je obvyklé. Podle majitelky se navíc Liza od operace přestala tolik prát s ostatními kočkami ze sousedství.

Jak to, že kočka bez půlky mozku stále žije? Liza byla operována týmem chirurgů na Vratislavské Univerzitě životního prostředí a humanitních věd a ani ti přesně neví, jak se tenhle zázrak stal. „Normálně jsou takovéto tumory mnohem menší. A i přesto, že jsme odstranili podstatně velkou část mozku, všechny její funkce se vrátily do normálu a je zdravá. Je to skutečně fenomén,“ řekl k tomu profesor Zdzislav Kielbowicz.

Majitelka Lizy Malgorzata je nesmírně ráda, že před půl rokem neučinila o osudu své kočky jiné rozhodnutí. „Po operaci jsem plakala dojetím,“ vzpomíná žena na minulé léto. „Všechny nás velmi překvapila. Nečekali jsme, že to dokáže překonat!“