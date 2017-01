Čtveřice mladíků se rozhodla, že závody budou za každou cenu. Plavci Aidan Pastel, Brad Oberg, Colt Williamson a skokan do vody Matt Casillas oblékli plavky, nasadili plavecké čepice a brýle a postupně naskákali do sněhu před hotelem, jako by to byla voda.

Pohyby připomínajícími plavecké styly znak, prsa, motýlek a kraul zdolali několik metrů, pak se otočili podobně jako v bazénu a sněhem plavali zpět, aby předali štafetu dalšímu.

„Necítil jsem vůbec prsty na rukou ani na nohou, jako kdyby mi upadly,“ popsal Aidan Pastel, který video s neobvyklou štafetou zveřejnil. Za pár dní ho jen na sociální síti vidělo přes 12 miliónů lidí.