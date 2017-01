„Je to jedna z věcí, kterou by člověk měl jednou za život zažít — vidět polární záři. Je to něco tak čistého, nádherného, že i my, co tu žijeme, se vždy zastavíme a pozorujeme noční oblohu,“ říká majitel hotelu Ville Haavikko, který dodává, že člověk nikdy neuvidí tu samou záři dvakrát.

Hotel se nachází 25 kilometrů severozápadně od Rovaniemi v blízkosti jezera Lehtojarvi. První iglú s prosklenou střechou tu vzniklo v roce 2013, nyní jich mají už třicet.

Speciální alarm

Aby mohli jít hosté v klidu spát a nemuseli se bát, že úkaz propásnou, zavedl hotel tzv. „aurora alarm“. Před spánkem prostě hosté zapnou vypínač a usínají s vědomím, že zaměstnanci sledují oblohu za ně. Haavikko říká, že se na alarm spoléhá hodně lidí.

„Nikdo vám nemůže ale garantovat, že polární záře skutečně nastane. Ale na tvářích hostů při snídani vždy vidíme uspokojení, když ji v noci viděli,“ podotýká majitel hotelu.

Polární záře je souhrnný název pro světelné úkazy, které se dějí v atmosféře ve výškách od 80 do 100 kilometrů. Běžně se vyskytují v polárních oblastech, jižní záři se říká aurora australis, severní záře je aurora borealis.