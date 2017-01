Veterinář Andreas Ortega společně se svým týmem zachránil zvířeti život. Teď všichni v údivu sledují každodenní pokroky jaguáří samice.

„Díky tomu, že se nám kulku podařilo z míchy odstranit, tak se nervy začaly uzdravovat. Během pár týdnů po operaci už měla lepší hybnost v končetinách. Po dvou a půl měsících, co je tu s námi, je téměř stoprocentně fyzicky v pořádku,“ řekl Ortega pro Reuters na konci prosince.

Návrat do přírody

D’yaira dostala větší výběh, kde — jak veterináři doufají — by se měla časem vrátit ke svým starým zvykům. Když se jí to podaří, bude na dobré cestě se vrátit zpět do divočiny.

„V novém výběhu bude mít mnohem více prostoru pro pohyb. Bude schopná šplhat po kmenech stromů. Bude schopná si brousit drápy a mít možnost vyvinout jaguáří chování, takže neztratí své základní instinkty, které potřebuje pro přežití. Po tomhle výběhu bude umístěna do ještě většího, kde bude mít větší vyžití. Budou tam kromě stromů i vodní jámy, místa na schovávanou nebo listí. Bude to už vypadat téměř stejně jako divoká příroda,“ řekl Ortega.

Přestože je v Ekvádoru lov jaguárů a jiných divokých zvířat nezákonný, stávají se často terči pytláků kvůli svým kožešinám, nebo je zabíjejí farmáři, aby chránili svá zvířata na rančích. Dobytek bývá pro jaguáry snadnou kořistí.

Jaguár americký (Panthera onca) je kočkovitá šelma. Po tygrovi a lvu je největší kočkovitou šelmou. Vyskytuje se v Mexiku, Střední Americe, Paraguayi a v severní Argentině. Pár jedinců bylo spatřeno také v americkém státě Arizona.

Šelma preferuje deštné lesy, ale vyskytuje se i v otevřených terénech. Je zdatným plavcem. Loví různé druhy živočichů.