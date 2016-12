„Studuji na bakalářku a ty peníze potřebuji,“ řekla stanici WJAX-TV mladá žena, kterou televize nejmenovala.

Na to, že by mohla prodávat testy, které budou ukazovat na těhotenství ženy, přišla, když se snažila najít práci, u níž by skloubila své těhotenství a studijní závazky. Své testy prodává po 25 dolarech (650 korun), občas dá slevu a nabízí dva za 35 dolarů (910 korun).

„Ať už to použijete jako žertík pro vlastní pobavení, k vydírání ředitele firmy nebo proti komukoliv, s kým máte poměr - je mi to úplně jedno. Na nic se neptám. Vy něco chcete, a já to za peníze dodám,“ napsala studentka v úspěšné inzertní nabídce, která podle právníka a bývalého pracovníka FBI Dalea Carsona není nezákonná.

Fenomén je znám i v Česku



Přitom to není poprvé, kdy v USA někdo nabízí testy ukazující na těhotenství, před třemi lety je podle serveru New York Daily News prodávala jedna žena z Buffala. Fenomén je rozšířen i v Evropě, zaznamenán byl i v Polsku a České republice.