"Honza asi jako jeden z mála pilotů od SkyEurope svoje peníze dostal, nedluží mu nic," řekla Novinkám zpěvačka Iva Frühlingová. A zároveň prozradila jak Honza dokázal být zřejmě jediným zaměstnancem zkrachovalé letecké společnosti, který dostal výplatu.

"Využila jsem svých kontaktů. Honza jim prostě řekl, že jestli své peníze nedostane, rozjede kampaň v médiích," vysvětlila Frühlingová. "Pořád se nic nedělo, tak jsme to rozjeli, aniž by to ve SkyEurope tušili. Honzovi zaplatili veškerý dluh. Vlastně můžu říct, že jsem celou kauzu Sky Europe rozjela já," dodala se smíchem zpěvačka.

Přítel Frühlingové od té doby nelétá, věnuje se podnikání. "Kromě toho, že je pilot, má i svou firmu. Vyrábí a vyváží do Evropy učebnice pro začínající piloty. Létání mu ale chybí, určitě by se k němu chtěl vrátit, řekla Frühlingové.

Jitka Čvančarová a Braňo Polák na parfémové párty

FOTO: Michaela Feuereislová

Na párty, kde se představovaly nové parfémy, Iva přiznala, že miluje převážně jen to, co je francouzské. "Těch osm let, co jsem žila ve Francii mě asi poznamenalo. Když se tak zamyslím, tak se oblékám hlavně do francouzských značek a voním se výhradně francouzskými parfémy," dodala Frühlingová.

Večírek, kde se představovaly nové dámské parfémy, byl plný slavných žen. Nenechaly si ho ujít herečky Ivana Chýlková, Ivana Jirešová, Nela Boudová, zpěvačka Monika Absolonová, moderátorka Kateřina Kristelová nebo Miss ČR 2008 Zuzana Jandová. Jediným zástupcem mužského pokolení byl Sámer Issa.