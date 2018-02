Děti z dětských domovů obvykle nehledají práci a ani nevědí, co by chtěly dělat, nemají bydlení a základní znalosti o tom, co vše budou muset zvládat samy.

Loni se do projektů zapojilo 220 dětí z 57 dětských domovů a jednoho pěstounského klubu ze 13 krajů ČR. Tří kol projektu Rozhled se zúčastnilo 178 dětí. Téměř 76 procent z nich nemělo svůj životopis a ani jej neuměly vypracovat. Na 48 procent uvedlo, že studuje školu, která je nebaví, 35 procent nemá žádnou pracovní zkušenost.

„Všechny děti absolvovaly workshop Otevři dveře svojí kariéře, který se zaměřoval na pracovní trh. Poté jsme s celkem 49 z nich pracovali intenzivněji. Zúčastnily se exkurzí, kariérního poradenství a stínování pracovních pozic ve firmách,“ uvedla Linda Hurdová, ředitelka neziskové organizace Nadání a dovednosti.

Loni osm dětí získalo práci

Organizace spolupracuje s 57 dětskými domovy z celé republiky, celkem je u nás 143 těchto zařízení. Letos v září by mělo oněch 57 domovů dle průzkumu opustit 250 dětí.

„Chceme jim pomoci, a to buď při výběru dalšího studia, nebo povolání – aby se postavily na vlastní nohy. Bude pokračovat projekt Rozhled, do kterého by se měla zapojit stovka dětí, dále Burza práce a na duben plánujeme uspořádání Veletrhu pracovních příležitostí,“ doplnila Hurdová.

Rozhled zatím úspěšně absolvovalo 333 dospívajících, celkově všemi projekty prošlo již 618 dětí. Za připomenutí stojí ještě konkrétní dílčí bilance loňského roku – například deset dětí se učí na kuchaře a osm si našlo zaměstnání.