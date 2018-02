Nejnovější průzkum mezi technickými pracovníky na portálu odhalil, že téměř polovina zaměstnanců se obává ztráty své práce z důvodu vyššího věku, více než třetina se alespoň jednou setkala s tím, že je jejich kolegové a manažeři nebrali vážně kvůli věku.

Starší zaměstnanci mohou firmám nabídnout vlastnosti, jako jsou rozvážnost, zkušenost, soustředěnost, oddanost věci, odpovědnost či dochvilnost. Gabriela Kodenková, Talentica

Podle odborníků jsou postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání starších osob ve věku nad 50 let rozdílné, v České republice firmy dosud nechtějí či neumějí s lidmi v předdůchodovém věku pracovat. To dokládají i statistiky na tuzemském pracovním trhu, dle kterých je míra zaměstnanosti starších pracovníků poměrně nízká – ve skupině 55 až 64 let činí 46,5 procent.

Malá přizpůsobivost?

„V českých podnicích obecně panuje přesvědčení, že starší osoby brzdí rozvoj, představují zátěž a jsou neproduktivní. Zaměstnavatelé uvádějí, že se obávají jejich malé pružnosti a přizpůsobivosti i nedostatečné znalosti jazyků,“ vysvětlila personalistka Gabriela Kodenková ze společnosti Talentica, specializující se na nábor technicky zaměřených pracovníků.

Starší zaměstnanci však mohou podle ní firmám nabídnout vlastnosti, jako jsou rozvážnost, zkušenost, soustředěnost, oddanost věci, odpovědnost či dochvilnost. Výzkumy navíc prokázaly, že starší lidé lépe postupují při řešení komplikovaných problémů v důsledku hlubší úrovně chápání, kterou získali v průběhu kariéry.

Z jiného průzkumu navíc vyplynulo, že starší lidé si své práce více váží. Stejně tak, že za propouštěním starších zaměstnanců často stojí spíše předsudky zaměstnavatele než reálné výkony. „Starší zaměstnanci cítí k firmě daleko silnější pouto. Jen velmi malé procento mladých lidí do 35 let deklaruje, že chce ve firmě zůstat déle než 8–10 let,“ řekla tehdy Jitka Zoderová, zakladatelka a šéfka komunity obchodníků BusinessAnimals. [celá zpráva]

Všichni mohou být užiteční

Personalisté se shodují, že je důležité motivovat samotné zaměstnavatele, aby více zohledňovali různý věk zaměstnanců přímo v rámci své personální politiky. Měli by se tedy zabývat absolventy bez praxe, ale také staršími pracovníky s bohatou praxí.

„Obě skupiny pracovníků totiž mohou být firmám užiteční. Zatímco u mladých lidí mohou zaměstnavatelé ocenit jejich inovativnost, energii, zapálení a svěží nápady, u starších zaměstnanců by měly být oceněny zejména zkušenosti a stabilita,“ upřesnila Kodenková s tím, že zaměstnávání starších lidí je nezbytné s ohledem na to, že evropská společnost stárne.

K tomu, aby ČR v budoucnu dosáhla hospodářského růstu a stabilizace důchodového systému, bude muset starší zaměstnance začlenit na trh práce a nabídnout jim vhodná pracovní místa.