Firma Deedivine vznikla před rokem a půl. „Prostě jen tak pro radost. Pro radost z toho, že můžu někomu dělat radost,” vysvětluje Denisa.

„Dlouho jsem váhala, šít sukně mi přišlo málo smysluplné,“ prozradila Právu. Nebála se, že nesežene klienty. Věřila, že existuje spousta žen, které se chtějí hezky, barevně, originálně oblékat.

„Pracuju pro poradenskou firmu, kde se snažíme pomáhat lidem a společnostem dlouhodobě růst. Proto jsem přemýšlela, co to má za smysl. Přítel říkal, uděláš lidem radost, a já na to, jestli to není málo. On to nakonec rozsekl tím, že našel opravdu báječnou švadlenu a hodil mě do toho. A měl pravdu,“ vyprávěla nadšeně Právu.

Denisa nesnáší kalhoty, zato miluje pasové sukně. „A to pravděpodobně od doby, kdy jsem si všimla, že nejužším místem na mém těle je pas. Hned po kotnících nebo zápěstí, ale tam se sukně nosí špatně,“ směje se s tím, že doma jich má 30 až 40.

Podle ní sluší všem typům postavy. Hodně záleží na materiálu, a hlavně na délce. Právě nevhodná délka nás dělá silnějšími. „Nejlepší délka sukně je do poloviny kolen, tím nikdy nic nezkazíte. Sama měřím 1,8 m, sedí mi i sukně do půli lýtek. Ale v sukni hodně nad kolena vypadám hrozně,“ přiznává.

Produkty pro pány i přednášky



Nejen ženy si u ní přijdou na své. Páni si můžou pořídit motýlky nebo kapesníčky, aby ladili s partnerkou.

„Když jsme začínali šít, přítel se začal smát, že všechny ženské koukají na mě. A že potřebuje nějaký kapesníček a motýlek, který bude ladit s mou sukní, ať taky koukají na něho, tvrdil,“ vzpomíná Denisa. Je to praktické, protože švadlena spotřebuje i odstřižky.

Denisa Dědičová (vpravo)

FOTO: archív Denisy Dědičové

„Čím víc přítel nosí motýlka a kapesníček, tím víc lidí z jeho okolí je nosí taky,“ libuje si třicetiletá Denisa, vystudovaná učitelka, která pracuje jako konzultantka ve vzdělávacím institutu Grow Job.

Minulý týden v pražské Lucerně přednášela o prokrastinaci na konferenci Osobní růst. Založila také projekt Hodnotový učitel, kde se zabývá tím, jak učit, ale i tím, jak se učit. „Šití je pro radost, a dokud nám bude činit radost, budeme to dělat,“ uzavírá.