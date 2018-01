Žen pracuje v oboru informačních technologií málo po celé Evropě, nicméně v porovnání s ostatními zeměmi jich je v Česku skoro nejméně.

V roce 2015 pracovalo v IT méně žen už jen ve Slovinsku. Ještě dvacet let předtím, v roce 1995, byl přitom každý třetí „ajťák“ žena. Některé firmy by i dnes na pozicích IT odborníků daly ženám přednost. Jde třeba o různé e-shopy s módou, ve kterých nakupují hlavně ženy.

Speciální náborové kampaně

Dostat ženy zpátky do IT je dnes o tolik složitější, že některé firmy speciálně upravují své náborové kampaně tak, aby oslovily i ženské uchazečky. Mnohé z nich si totiž uvědomily, že smíšený kolektiv přináší řadu výhod.

Potvrzují to kupříkladu i data agentury Stem/Mark, podle nichž smíšené týmy fungují lépe jak po lidské, tak po odborné stránce. Dobrou zkušenost se ženami v IT má například Seznam.cz, kde si kolegové v rámci smíšených týmů navzájem pomáhají a více dbají na své vystupování.

Přežívající stigma

S nezájmem žen o informační technologie se potýkají i vysoké školy. Přestože se počet studentek počítačových oborů v Česku v posledních letech pomalu zvyšuje, stále jsou mezi mužskými spolužáky ve výrazné menšině. Brněnská fakulta informatiky Masarykovy univerzity sice loni vyučovala nejvíce dívek za dobu své existence, stále jich bylo však jen 17 procent. Ze statistik navíc vyplývá, že část studentek počítačových oborů nakonec na IT pozice po ukončení studia ani nenastoupí.

Podle personálního ředitele společnosti Cleverlance Martina Patáka může být důvodem toho, že je v České republice znatelně méně žen v IT, skutečnost, že v české společnosti stále přežívá jakési stigma, které zaměstnání v oboru informačních technologií provází.

Spousta lidí neznalých skutečných podmínek si totiž informační technologie představuje jako ne-li vyloženě mužskou, tak alespoň neženskou oblast. Mnoho nadaných žen tuto kariérní cestu nezvolí, protože mají pocit, že je pro ně nedostupná.

„V Cleverlance ale nahlížíme na tyhle věci ze zkušenosti jinak. Při hodnocení odbornosti či celkových schopností pohlaví nehraje druhé, třetí ani x-té housle. U nás vždy rozhodují konkrétní specializace, jako je analýza, testing, vývoj v Javě apod. Je nám jedno, jestli tu či onu pozici zastává schopná žena nebo schopný muž,“ zdůrazňuje Paták.

Genderové bariéry

Stávající situaci v IT a technologických oborech si evidentně uvědomují i mnohé zahraniční společnosti a snaží se s ní vypořádat různými cestami. Pořadatelé největší technologické konference na světě Web Summit 2017 například nabídli ženám vstupenky na konferenci s devadesátiprocentní slevou.

I pokud ženy překonají počáteční nedůvěru a předsudky a rozhodnou se pro kariéru v IT byznysu, nemají ještě vyhráno. Podle mezinárodní výzkumné organizace ISACA se až 90 procent žen v technických oborech setkává s klasickými genderovými bariérami (rozdílný přístup k pohlavím), počínaje nižšími platy za stejnou práci v porovnání s jejich mužskými kolegy a konče nedostatkem ženských vzorů v IT profesi.

Reklama je k ženám vstřícná

Nicméně v kreativním IT byznysu, především v reklamě, se ženy často velice úspěšně „zabydlují“.

Kateřina Gillárová, šéfka strategie a výzkumu ze společnosti z QUB Digital, říká: „Naše firma vyrůstá z tradice kreativního byznysu, kde se gender nikdy příliš neřešil. V reklamních agenturách jste vždy našli poměrně různorodou skupinu lidí, a to nejen z hlediska pohlaví. Pro nás proto diverzita není problémem k řešení, ale status quo, takže u nás najdete stejně žen jako mužů.“