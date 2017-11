Za situace, kdy je trh práce „vybrakovaný“, tradiční náborové (HR) metody nefungují. Firmy proto přicházejí s novými postupy, jak vhodné lidi na neobsazené pozice získávat.

V mnoha případech se firmy přestaly spoléhat na tradiční HR postupy či spolupráci s personálními agenturami a „lovci hlav“ (headhuntery). Ti jsou většinou schopni nalákat pouze „ostřílené matadory“, kteří jsou ve svých požadavcích na plat a benefity daleko za finančními možnostmi firem.

Pokud tedy firmy nedokážou potřebný počet IT specialistů sehnat na pracovním trhu, musejí si je vychovat samy. Pro lidi, kteří nejsou se svou prací dlouhodobě spokojeni, je tato situace jednoznačnou šancí, jak změnit svůj život. Dosavadní nezkušenost v IT přitom není vůbec na překážku. Firmy hledají i lidi, kteří dělali třeba ve skladu nebo v administrativě.

Zaměří se na juniory

„Situace možná není tak špatná, jak se obecně tvrdí, protože vždy můžete vychovat kvalitního zaměstnance z juniorské pozice. Vzhledem k tomu, že technologie jdou neustále kupředu, přizpůsobují se i samotní programátoři, kteří se učí novým věcem. Podle naší zkušenosti je proto efektivnější soustředit se právě na nábor juniorů, které můžeme přizpůsobit současným potřebám trhu,“ vysvětluje personální manažerka Lenka Karlová z české IT společnosti Sprinx Systems.

Stejného názoru je i Michael Čakrt, garant tak zvané Testing akademie v Cleverlance, což je společnost působící v oboru vývoje a testování softwaru.

„Předchozí znalosti nebo zkušenosti v IT nejsou u těchto uchazečů nutné, musejí mít ale přirozený zájem o svět IT a ochotu naučit se něco nového, včetně naprosté spolehlivosti a pečlivosti. Zájemci o podobné programy přicházejí z oborů, které mají blízko hlavně k technickým oblastem. Pokud uchazeč vyhoví základním obecným požadavkům, může projít firemním rekvalifikačním kurzem. Těm nejlepším pak většinou nabídne firma rovnou práci,“ vysvětluje Čakrt.

Různé typy kurzů

Pokud se zájemci o možnosti rekvalifikace začnou aktivně zajímat, mají na výběr z několika různých kurzů. Některé jsou cílené především na ženy, jiné se odehrávají po večerech či o víkendech a trvají několik týdnů i měsíců.

Další firmy se soustředí na ucelené a jednorázové komplexní proškolení, na které rovnou navazuje práce na konkrétním projektu tak, aby čerstvě nabyté znalosti byly hned zužitkovány.

Rekvalifikace je možná

Martin Paták, personální ředitel společnosti Cleverlance, je s výsledky rekvalifikačních kurzů spokojen.

„Vedle školení pro programátory pořádáme stále oblíbenější Testing akademie, což jsou týdenní školení, po jejichž úspěšném zakončení mohou absolventi rovnou nastoupit do práce v IT. Za poslední dva roky se jen do programu Testing akademie přihlásilo 503 lidí, z nich 140 prošlo výběrem a 55 se jich nakonec stalo našimi kolegy,“ vypočítává Paták.

„Možná to bude znít otřepaně, ale většina jejich příběhů dokazuje, že přestoupit do jiného, perspektivního oboru je při upřímné snaze možné. A to mě těší,” dodává.