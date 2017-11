Příslušníci generace Y se vyznačují tím, že se odmítají podřídit direktivnímu řízení firem a mění desítky let zažité společensko-ekonomické pořádky.

„Generace mileniálů se chce podílet na chodu firmy s důrazem na týmovou spolupráci, ale už méně se pak orientuje na výsledek. V životě jsou pro ně na prvním místě zábava a sociální vazby, až potom práce. V pracovním prostředí je tak pro ně nejdůležitější skvělý kolektiv,“ poznamenal k tomu již dříve šéf personální agentury Adecco ČR Ondřej Wysoglad.

Nicméně klíčové zkušenosti chtějí mileniálové získat od současných seniorních manažerských špiček, jež věkově spadají do takzvané generace X.

K tomu má pomoci nový tréninkový program XY-Transfer, který v těchto dnech spustila Česká manažerská asociace (ČMA).

Nástup mladých je nevyhnutelný

V souvislosti s mezigenerační výměnou manažerů jsou firmy nuceny měnit obchodní, finanční, manažerské a komunikační modely doslova za pochodu.

Řada firem si totiž čím dál více uvědomuje, že nástup generace Y je nevyhnutelný a její příchod jim může přinést rychlejší růst i světový úspěch. Neřešení mezigenerační otázky naopak vyvolává komunikační bariéry, neboť obě skupiny často působí dojmem, že jsou z jiného světa a mluví jiným jazykem.

Cílem půlročního pilotního mentoringového programu XY-Transfer, s nímž přišel Klub mladých manažerů ČMA, je nejen samotné sdílení zkušeností mezi jednotlivými generacemi a překlenutí manažerských problémů, ale také pomoc při uplatňování moderních trendů v oblasti managementu.

Přiblížit oba světy

„Víme, že obě skupiny spolu chtějí komunikovat. Manažeři generace Y mnohdy přímo prahnou po seberozvoji a stojí o zkušenosti svých seniorních protějšků. Tímto způsobem dokážeme oba světy vzájemně lépe přiblížit,“ vysvětluje vznik programu Vilém Vrba, předseda Klubu mladých manažerů a autor projektu XY-Transfer.

Podle Pavla Kafky, prezidenta ČMA, by se program XY-Transfer mohl stát širokou platformou podpory manažerských talentů, která by se do budoucna nemusela omezovat pouze na zkušenosti z České republiky, ale mohla by zprostředkovat i zkušenosti na mezinárodní úrovni.

Personální agentury se rovněž shodují, že řada mileniálů očekává, že za tři až čtyři roky od nástupu do práce budou ve firmě, ideálně s mezinárodním přesahem, zastávat nějaké vedoucí postavení. [celá zpráva]