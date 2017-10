Novinky již o předání finančního daru univerzitě, který odpovídá zhruba 22 miliónům korun, informovaly. [celá zpráva]

Deník Právo dále položil Morelovi několik doplňujících otázek.

Proč jste se rozhodl obdarovat právě pražské ČVUT?

Po mém odjezdu v roce 1968 do USA jsem poznal, jak kvalitní univerzita to je, což vlastně potvrdili i profesoři při mém pokračujícím studiu v USA. Bylo mi totiž umožněno v diplomové práci řešit aerodynamický návrh raketového vozidla The Blue Flame (Modrý plamen). Vozidlo bylo úspěšně uvedeno do provozu roku 1970 a dosáhlo pozemního rychlostního rekordu 1001 km/h.

Thomas Morel

FOTO: FS ČVUT

Profesně mě pak ohromuje práce profesora Jana Macka, prorektora Fakulty strojní (FS) ČVUT a světového odborníka na spalovací motory, s nímž dlouhodobě spolupracuji. Tím mám také jistotu, že peníze budou účelně utraceny a že výsledky se projeví v praxi a v konkurenceschopnosti univerzity.

Firmy si často stěžují, že absolventi univerzit zaostávají za vývojem současné vědy a techniky. Jaké máte v tomto směru zkušenosti s Fakultou strojní ČVUT?

Samozřejmě sleduji uplatňování výsledků fakulty v praxi, což považuji za stěžejní kritérium konkurenceschopnosti univerzit. V tomto směru stojí u strojní fakulty ČVUT za zmínku patentovaná provedení spalovacích systémů plynových pístových motorů, nový způsob regulace turbodmychadel, způsoby řazení v převodovkách s ozubenými koly nebo konstrukce tlumičů odpružení vozidel s novými charakteristikami.

Dále to je optimalizované řízení hnacích jednotek, založené na způsobu projíždění zamýšlené trasy, s adaptací během jízdy na konkrétní podmínky provozu i počasí. Tento systém je již využit pro zlepšení dojezdu elektrických vozidel a je aplikován na řízení spotřeby energie v hybridních automobilech.

V rámci evropského projektu REWARD se FS ČVUT v Praze podílí na výzkumu nového dvoudobého vznětového motoru pro osobní auta. To uvádím jen využití v automobilovém průmyslu, podobně kvalitní praktické výsledky má univerzita i v dalších oblastech.

Čemu by váš velkorysý dar měl především posloužit?

Využití mého finančního daru je podrobně specifikováno ve Smlouvě o financování a rozdělil bych ho do tří oblastí. Jednak by měl být využit zejména na dobudování zkušebních zařízení pro podporu základního a aplikovaného výzkumu v oblastech, o kterých jsem se již zmínil a na kterých s univerzitou spolupracujeme.

Dále chci, aby se více studentů a pedagogů podívalo za zkušenostmi do zahraničí během řešení konkrétních projektů. Třetí oblastí, které chci darem pomoci, je zřízení stipendia Thomase Morela.

(Stipendium Thomase Morela má sloužit pro výjezdy studentů a pedagogů do zahraničí a nákup zkušebního vybavení pro studentské projekty – pozn. red.)