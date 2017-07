Dívky se seznámí se základy programovacích jazyků a vývojářskými programy jako html, CSS, GitHub a Bootstrap, díky nimž budou na konci týdenního workshopu schopny vytvořit vlastní webovou stránku.

Do vzdělávacího programu se zájemkyně mohou hlásit již nyní. Kurz proběhne od 28. do 31. srpna.

Programátoři i mimo IT odvětví

Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu začátkem letošního roku uvedla, že zatímco globální IT odvětví zažívá velký růst, zapojení žen v této oblasti klesá. Ve většině zemí muži stále představují drtivou většinu absolventů těchto oborů.

Programování patří mezi nejvyhledávanější dovednosti v celé řadě odvětví, protože stále více firem se ve své každodenní činnosti spoléhá na počítačové programy.

Více než polovina nových programátorských pozic vzniká ve společnostech, které nejsou přímo součástí IT odvětví. Může jít o finanční instituce, zdravotnická zařízení či výrobní podniky.

Horníci na stáž

Existuje ovšem více programů zaměřených na určité skupiny. Nejen na dívky, ale třeba také na bývalé horníky.

„Třikrát týdně budou dojíždět na univerzitu, rovněž je čeká hodně práce doma. Budou se učit jazyky C# a Java, které jsou v současné době nejžádanější, práci s databázemi a webové programování. Věřím ale, že v létě budeme moci do severomoravských IT firem předat první plně připravené absolventy,“ uvedl koncem dubna Petr Červenka z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, kde se tento kurz koná a pomalu míří do finále. Končí v závěru července, poté účastníky čeká stáž. [celá zpráva]