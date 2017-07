Dobrý den, pracuji jako obráběč a již přes čtyři roky na jednom stroji. Nyní však zaměstnavatel zavádí „dvoustrojový“ režim, kdy bych měl pracovat na více typech strojů dle potřeby zaměstnavatele, což je výrazně náročnější. Sice nám za to zaměstnavatel nabídl příplatek, ale raději bych nadále pracoval jen na jednom stroji. Jak postupovat?

Druh práce

Pro posouzení, jaké pracovní úkoly může zaměstnavatel zadat, je klíčové, jak je sjednaný druh práce v pracovní smlouvě. Druh práce musí být v každé smlouvě uveden. Druh práce pak stanovuje základní hranice toho, co zaměstnavatel může vyžadovat a jaké pracovní úkoly tedy může zadat.

Pokud by mělo být předmětem dohody, že bude zaměstnanec vykonávat práci jen na konkrétním stroji, bylo by potřeba i takto sjednat druh práce.

Čím obecněji sjednaný druh práce, tím větší možnosti zaměstnavatel má, aby svým zaměstnancům dával různé pracovní úkoly. Pokud tedy má zaměstnanec sjednán druh práce jako „obráběč“, může zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci veškeré práce, které tomu odpovídají.

Na to je potřeba pamatovat již při uzavírání pracovní smlouvy a druh práce si správně vymezit. Pokud by mělo být předmětem dohody, že bude zaměstnanec vykonávat práci jen na konkrétním stroji, bylo by potřeba i takto sjednat druh práce, tedy například jako „obsluha stroje XY“.

Popis pracovní náplně

Vzhledem k tomu, že výše popsaný druh práce je obvykle v pracovní smlouvě vymezen spíše obecně a široce, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci písemně upřesnit, jakou konkrétní práci má vykonávat a jaké bude plnit pracovní úkoly. K tomu se běžně používá tzv. popis pracovní náplně (job description).

Běžně se tento bližší popis náplně zaměstnanci předává pouze jako písemná informace, kterou může zaměstnavatel dle potřeby měnit či rozšiřovat (pochopitelně v limitu stanoveném sjednaným druhem práce) a zaměstnance o tom opět jen písemně informuje.

V některých případech však dochází k tomu, že se zaměstnanec a zaměstnavatel na bližším popisu pracovní náplně dohodnou. V takovém případě je takovýto bližší popis pracovní náplně závazný pro obě strany a jakákoliv jeho změna je možná opět pouze se souhlasem obou stran.

Spravedlivá odměna

Pokud se změnou pracovní náplně dojde k výraznému zvýšení obtížnosti práce, je nutné, aby zaměstnavatel toto zohlednil i v rámci spravidelivého odměňování. Toto se může řešit kupříkladu právě poskytnutím určitého příplatku k základní mzdě zaměstnance.

Shrnutí vašeho případu

Ve vašem případě bude nutné ověřit, zda je zavedení „dvoustrojového“ režimu v souladu s druhem práce, jako ho máte sjednaný v pracovní smlouvě, a s případným bližším popisem pracovní náplně.

Pokud ano a zaměstnavatel vám dokonce poskytuje příplatek v rámci tohoto režimu, zdá se být vše v souladu se zákonem a vy jste tedy povinen příslušný pokyn zaměstnavatele respektovat.

Odpovídal Ondřej Chlada z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris