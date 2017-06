Inzeráty může nahradit virtuální realita

Chtěli byste vidět, jak to vypadá ve velké firmě, která vás láká do zaměstnání? Díky kariérnímu showroomu Proudly je možné se virtuálně seznámit s prostředím, ve kterém by zájemce mohl pracovat. Firmy jako Nestlé či Vodafone tím reagují na nedostatek zaměstnanců. Chtějí od prvního momentu působit jako společnost s dobrou firemní kulturou, jež se nebojí ukázat, jak to uvnitř chodí.