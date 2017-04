Především malá personální oddělení ve firmách mohla podle Tomáše Surky, výkonného ředitele personálně-poradenské společnosti McRoy pro střední a východní Evropu, v posledních letech nástup informačních technologií tak trochu zaspat.

Stále více personalistů si ale uvědomuje důležitost analýzy dat při náboru nových lidí, a proto začínají používat sofistikovanější systémy. Jedná se o databázové systémy známé pod zkratkou CRM, různé další online databáze a sociální sítě.

CRM (z angl. Customer relationship management, tedy řízení vztahů se zákazníky) je zákaznicky orientovaný management. Tento podnikatelský přístup se vyznačuje udržováním dlouhodobě prospěšných vztahů se zákazníky.



„Většina personalistů se už zorientovala alespoň v základních funkcích sítě LinkedIn, v oblasti náboru je možné efektivně používat také Facebook,“ vysvětluje Surka.

Vzbudit zájem uchazečů

Informační systémy jsou užitečné i podle Michala Havelky, marketingového manažera personální agentury Job Leader Czech. Dle jeho názoru zlepšují přehlednost komunikace a posilují vazby mezi personalisty a kandidáty, stejně tak mezi personalisty a společnostmi.

Sociální sítě i databáze slouží personalistům k vytipování vhodných uchazečů. I v ČR se pro tuto část práce personalisty zabydlel anglický pojem sourcing.

„Když si takové kandidáty vytipujete, musíte je kontaktovat a vzbudit u nich zájem. A to je v dnešní době, kdy je na trhu volných lidí málo, docela oříšek,“ upozorňuje Surka.

Bez osobního přístupu to nejde

Přes veškerý technologický pokrok je nadále při práci s uchazeči nezastupitelná role personalisty a především osobního kontaktu se zájemci o práci.

Vybírat a nacházet lidi čistě elektronicky a bez osobního kontaktu není možné. Podle Surky ani na ty nejjednodušší pozice. Vždy je nutný alespoň telefonní pohovor, aby si šlo ověřit základní údaje a zájem uchazeče. Osobní setkání je ale vhodnější.

„Existují nástroje, kterými lze osobní kontakt jistým způsobem nahradit (telefony, e-mail, videohovory), dále nejrůznější formy testů. U manažerských pozic, pokud má uchazeč prokazatelné zkušenosti a výsledky, nemusí být nutné se s ním vidět. My však dbáme na osobní kontakt s každým, s kým to jen trochu jde, ať je to dělník do výroby nebo generální ředitel,“ doplňuje k tomu Havelka.