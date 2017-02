Se šikanou se potýká 1,6 miliónu obyvatel ČR. Podle zkušeností neziskové organizace Mobbing Free Institut, která pomáhá obětem šikany, se jen desetina lidí šikanovaných v zaměstnání obrátí na psychiatra. Šikana v práci je přitom příčinou pětiny všech sebevražd!

Problém šikany se objevuje nejčastěji ve státní správě, zdravotnictví a školství. Velmi často k ní dochází jen proto, že manažer nemá dostatek zkušeností a neumí řídit lidi.

Stejně tak se může na svého kolegu domluvit část oddělení, anebo se naopak celé oddělení rozhodne vytrestat svého šéfa.

Příčinou šikany na pracovišti mohou být neřešené konflikty, pocit moci u manažera i závist podřízených nebo kolegů.

Přitom ne vždy musí jít hned o šikanu. Někdy může být za nevhodným chováním jen větší stres ke konci projektu nebo rodinné problémy. Skutečná šikana se vyznačuje tím, že trvá déle než půl roku a opakuje se minimálně jednou týdně.

Nezdravá soutěživost



„Nemusí se vám mstít jen šéf, často můžete být terčem zlovůle svých kolegů a někdy i podřízených. Mnohdy se setkáváme s tím, že šéf vůbec netuší, že jeho chování je nepřijatelné. Jakmile ho upozorníme, že to či ono jednání už je zbytečná šikana, přestane,“ vysvětluje Michaela Švejdová z Mobbing Free Institut (MFI).

„Přiznejme si, že to může být i špatnou komunikací, tím, že si občas se zbytkem týmu nesedneme za stůl, abychom si věci ‚vyříkali‘, nebo jsme povahově na některé věci citlivější,“ dodává Švejdová.

Myslete na své zdraví

Skutečná šikana sama odezní jen málokdy. První starostí postiženého by měla být vlastní bezpečnost a zdraví, snaha vyhnout se dalším konfliktům či násilí.

„Můžete se zkusit dohodnout, stěžovat si písemně u vedení. Ne kterékoli řešení je cestou pro každého. Prohrou není ani odchod do jiného oddělení nebo výpověď,“ připomíná.

„Na žádné práci nezáleží tolik jako na vašem životě a zdraví,“ doplňuje Nataly Žáčková, ředitelka MFI, která u svých klientů registruje velké množství nemocí, za nimiž stojí nezdravý stres, infarkty i různé formy rakoviny. A připomíná, že šikana v práci je příčinou pětiny všech sebevražd.

„Výzkumy spolehlivě potvrzují, že dlouhodobý stres se podepíše na vašem zdraví. A i když se bojíte, že byste odchodem přišli o výplatu, uvědomte si, jak rodina dopadne bez vašeho příjmu, pokud skončíte v dlouhodobé pracovní neschopnosti.“

Shromážděte fakta

První kroky při projevech šikany by měly vést za nadřízeným, v případě školy za zřizovatelem, eventuálně na personální oddělení nebo odbory. Tam jsou na takové situace vyškoleni. Pomoci mohou i odborníci, psychologové, psychiatři a poradci.

Na oběti pak bude, aby zejména shromáždila důkazy. Jejich základem bude tzv. inventura útoků, která by měla obsahovat, co se stalo, kdy se to stalo, kdo byl u toho a proč.

„Oběť by si měla ukládat i další dokumenty, případně nahrávky, které pomohou dokázat nevhodné chování,“ radí Švejdová.

Asertivita pomáhá

Nejlepší prevencí šikany je podle odborníků sebejisté jednání a zdravé sebeprosazování v kolektivu. Pomáhá i otevřená komunikace a odhodlání okamžitě se vymezit vůči prvním náznakům šikany.

„Opřete se o svá práva,“ radí Tomáš Dombrovský, analytik společnosti LMC.

Zaměstnavatel je povinen zajišťovat rovné podmínky pro všechny zaměstnance, a to nejen v oblasti odměňování za práci, ale i co se týče přístupu k lidem v týmu či při odborné přípravě.

„Pokud tedy nemá objektivní důvod, nemůže vám například odmítnout stejné školení, jaké poskytl ostatním zaměstnancům ve firmě,“ zdůrazňuje Dombrovský.