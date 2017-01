Zbrojovka se do Uherského Brodu přestěhovala kvůli hrozící druhé světové válce

Společnost Česká zbrojovka nemá až tak tak dlouhou historii jako některé jiné tradiční a slavné podniky. Loni 27. června firma oslavila „teprve” 80 let od založení. Nikoli však v Uherském Brodě, kde sídlí. Na Slovácku to bude 80 let teprve nyní. Tam totiž vyrostla díky potřebě přenést zbrojní výrobu ze Strakonic dále od hranic pro případ války s Německem. K zahájení výroby došlo 1. února 1937.