Děti z dětských domovů se připravovaly na budoucí povolání

V Karlových Varech skončilo již 9. kolo vzdělávacího programu Rozhled, který realizuje nezisková organizace Nadání a dovednosti pro děti z dětských domovů. Z tohoto kraje se do projektu zapojilo 20 dětí ze čtyř dětských domovů ve věku od 15 do 19 let. Po dobu téměř čtyř měsíců se připravovaly na budoucí povolání, budování kariéry a zapojení do běžného života.