Studenti se s originálním nápadem přihlásili na webových stránkách soutěže, následně během dvou měsíců dolaďovali svůj nápad s přiděleným mentorem soutěže. Po osmi týdnech tento nápad představili před porotci v regionálních kolech.

Pomoc nejen matkám ze sociálně slabých rodin

Vítězka Anna Suková je studentkou Karlínské obchodní akademie v Praze. Není bez zajímavosti, že škola loni dostala cenu za podporu podnikatelského vzdělávání. [celá zpráva]

Projekt studentky s názvem Hračky s příběhem má zapojovat matky ze sociálně slabých rodin do opravy starých hraček, které se budou poté prodávat do dětských domovů. Plánuje buď prodej hraček přes internet skrze vlastní e-shop, nebo založení kamenného obchodu.

Za vítězství obdržela mimo jiné obchodní cestu do Chicaga a startup balíček Firestarter v hodnotě 60 tisíc korun.

Na druhém místě se umístila Klára Urbanová z Gymnázia Zlín-Lesní čtvrť se svými vlasovými doplňky Hademade. Tímto umístěním vyhrála seminář o networkingu a také startup v pražském inkubátoru UP21.

Na třetím místě se umístili dva studenti, Barbora Romová z Gymnázia Teplice se svou aplikací Bus radar a Vít Černý z opavského Mendelova gymnázia s projektem Eko Nuts. Ocenění za třetí místo obsahuje seminář o využití internetového marketingu a také tříměsíční členství v inkubátoru Prague Startup Center.

Pochopení cílů projektu

„Velmi důležitá je příprava a samotný přednes prezentace. Na prezentaci je krátký čas, během toho by posluchači měli pochopit, co je cílem projektu. Během těchto pár minut lze poznat i zapálení soutěžícího a také to, jak věří svému produktu,” shrnul člen poroty Jan Krejčí z pražského inkubátoru UP21.

Zakladatelé Martin Vítek a David Friedl považují první ročník soutěže za úspěšný. „Jsme rádi, že jsme měli možnost spolupracovat s tak mladými a talentovanými lidmi. Těšíme se na budoucnost soutěžících a doufáme, že v následujícím ročníku soutěže přilákáme ještě více talentů k cestě podnikání,” dodali.

Projekt Soutěž a podnikej spoluorganizovala také JA Czech, česká pobočka mezinárodní neziskové organizace založená Tomášem Baťou.