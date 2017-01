„I když je možné jmenovat různé zdravotní problémy, které jsou s prací na počítači spojovány, příčinou většiny těchto ‚počítačových chorob‘ je dlouhodobé sezení, často téměř ve stejné poloze, a dále neergonomické uspořádání pracoviště,“ říká primářka Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí MUDr. Michaela Tomanová, která se léčbou pohybového aparátu dlouhodobě a úspěšně zabývá.

Při sedavém zaměstnání je nejhorší strnulá a mnohdy nepřirozená poloha těla. MUDr. Michaela Tomanová

Podle ní bychom si měli rozhodně dávat pozor na to, jak u počítače sedíme, jak pracujeme s klávesnicí a myší, jak je nastavený monitor a podobně.

„Další chybou může být, že neměníme svou polohu a neděláme si krátké přestávky. Trávení dlouhého času v jedné strnulé pozici přetěžuje náš pohybový aparát,“ vysvětluje primářka.

Páteř, zápěstí, lokty

A jaké choroby jsou nejčastěji s prací na počítači spojovány? „Při sedavém zaměstnání je nejhorší strnulá a mnohdy nepřirozená poloha těla. K rizikovým partiím patří krční páteř, ramena, předloktí a následně úpony svalů v oblasti loktů, zápěstí i prstů,“ tvrdí doktorka Tomanová.

Obtíže se mohou zhoršovat, můžeme pociťovat bolest, brnění a necitlivost horních končetin. Objevuje se často bolestivost celé páteře až po bederní páteř. „Přidat se mohou rovněž bolesti hlavy,“ soudí.

Vhodná prevence

Správná prevence zdravotních problémů souvisejících s počítačem může pomoci předejít mnohdy i chronickým potížím.

Nejen páteři ulevíte, když si během pracovního dne uděláte krátké přestávky na protažení, ať už za počítačem, nebo jinde. Je také nezbytné zajistit si vhodnou pracovní židli a dbát na uspořádání pracoviště tak, abychom mohli sedět správně a bez většího přetížení a nemuseli se hrbit.

„Správný sed vypadá tak, že obě nohy jsou opřené celým chodidlem o podlahu, rozkročené asi na šířku pánve,“ doporučuje primářka.

Tento posed je podle ní ale spíše typický pro muže a ženám občas dělá problémy, proto je ze začátku potřeba si na to opravdu zvyknout a nedávat nohy přes sebe.

Kotníky, kolena a kyčle by měly ideálně svírat pravý úhel. K tomu nám pomůže správný výběr židle, která by měla být co nejvíce nastavitelná. Tělo by mělo být pokud možno vyvážené všemi směry, včetně hlavy. Velmi důležité je měnit občas polohu a podepřít si tělo tak, aby si svaly odpočaly.

„Během práce na počítači je dobré si dělat přestávky nejen na protažení a uvolnění těla, ale také rukou,“ vysvětluje Tomanová.