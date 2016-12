Počet žen roste i na vrcholových postech v těchto společnostech, meziročně zhruba o 15 procent. Centra služeb totiž lákají manažerky na zajímavé benefity, které jim umožňují skloubit rodinu s kariérou. Tím tento segment výrazně předbíhá zbytek českých firem.

Z údajů ABSL vyplývá, že v managementu českých center podnikových služeb činí poměr žen a mužů 5:4. Poprvé tak letos ženy na vrcholových postech překonaly počtem muže. Firmy o ženy velmi stojí a snaží se je lákat na zajímavé benefity – například na možnost práce z domova, částečné úvazky, flexibilní pracovní dobu, ale třeba i dětské koutky na pracovišti či firemní školku.

„Existuje mnoho studií, které dávají do vztahu výkonnost firmy s počtem žen ve vedení. Dle americké organizace Catalyst však valná většina organizací nevyužívá potenciál vzdělaných žen dostatečně,“ uvedl Jonathan Appleton, ředitel ABSL.

Mezi studenty ženy převažují

Podle Jana Skotáka, člena představenstva ABSL a ředitele regionálního centra Infosys v České republice, je pro ženy motivací k získání manažerského postu v podnikových službách jistota spojená s úspěšným oborem.

„O přítomnost žen ve vedení Infosysu velmi stojíme, zejména pokud mají IT vzdělání. Dle údajů ministerstva školství je na českých vysokých školách stále více studentek, aktuálně tvoří přes 60 procent všech absolventů bakalářského či magisterského studia, a i to se pozitivně projevuje na počtu uchazeček o manažerské posty. Naším cílem je mít alespoň padesátiprocentní zastoupení žen ve vedení společnosti. Inspiraci máme například v naší mateřské společnosti v Indii,“ připomněl Skoták.

Ředitel ABSL Appleton zdůrazňuje, že firmy, které stojí o ženy ve vedoucích pozicích, by se měly snažit udržet je v kontaktu s prací i v době rodičovské dovolené. Z údajů ministerstva práce a sociálních věcí vyplývá, že na rodičovskou dovolenou v ČR odchází jen asi dvě procenta mužů. Jsou to tedy především ženy, které zůstávají doma s dětmi, a to nejčastěji pět až šest let.

Po návratu do práce začínají znovu

Vzhledem k tomu, že průměrný věk prvorodiček v ČR letos překročil 30 let a v podnikových službách zaměstnanci setrvají na jednom místě průměrně čtyři roky, stihnou ženy po absolutoriu vysoké školy a před rodičovskou dovolenou získat zkušenosti maximálně na dvou pracovních pozicích.

Pokud během rodičovské dovolené neudrží kontakt s prací, ocitnou se po návratu do zaměstnání znovu takřka na startovní čáře.

Udržet si know-how

„Naši členové se z tohoto důvodu snaží udržet kontakt s ženami i po celou dobu jejich rodičovské dovolené. Cílem je, aby měly stále přístup k vývoji oboru a udržely si své know-how. Po návratu jim pak zase pomohou četné benefity, které jim umožní skloubit péči o potomky s pracovními povinnostmi,“ vysvětlil Appleton.