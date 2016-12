„Seznámili jsme se na zahradnické škole, kde jsme oba studovali,“ říká spolumajitelka veleslavínského zahradnictví Sylva Chládková. I když na prvním rande dostala od manžela růži a jejím favoritem jsou hortenzie, zůstali spolu.

V zahradnictví je téměř každý den a na starost má běh firmy. Zkrátka, aby vše klapalo, tak jak má. U ní doma ale mnoho květin nenajdete. „Přece si nebudu nosit práci domů,“ dodává Sylva s úsměvem.

Jeden pán si objednal jako omluvu své ženě 495 růží.

V zahradnictví jí pomáhají rovněž synové, kteří oba stejně jako jejich rodiče absolvovali zahradnickou školu. Do práce to má jen pár kroků, s manželem stále bydlí v nedalekém domku, který stojí už od počátku dvacátého století vedle zahradnictví, kdy ho tady postavili Jiřího prarodiče. Právě ti stojí za dlouhou zahradnickou tradicí rodiny.

Znárodnění v padesátých letech



Malé zahradnictví manželů Růženy a Otakara Chládkových se na počátku minulého století zaměřovalo na pěstování a prodej růží. Ačkoliv byla konkurence zahradnictví na rozhraní dvou pražských čtvrtí Střešovic a Veleslavína tehdy velká, jejich podnikání se dařilo.

Úspěch zastavilo až v padesátých letech minulého století znárodnění. Trvalo čtyřicet let, než se zahradnictví opět vrátilo do rukou další generace rodiny Chládkových. Do té doby Jiří uplatňoval své řemeslo třeba na japonském velvyslanectví, kde se mimo jiné naučil umění vázání ikebany.

Začátky pro Sylvu i Jiřího byly těžké, ale postupem času se z jejich zahradnictví stalo centrum navštěvované nejen obyvateli Střešovic a Veleslavína, ale jezdí sem nakupovat lidé z druhého konce metropole. Nekupují jen kytky, ale chodí si také posedět do zdejší restaurace. Pořádají se tady rovněž různé tematické akce pro děti i dospělé a tvořivé dílny.

Celkem má v současnosti rodinná firma padesát zaměstnanců. Ti občas musejí plnit i netradiční přání zákazníků. „Jedna z našich nejneobvyklejších zakázek byla asi ta, kdy si u nás objednal jeden muž jako omluvu své ženě 495 kusů růží,“ popisuje Sylva Chládková.

Právě růže patří podle jejích slov stále mezi nejoblíbenější druhy řezaných květin a mezi květinami v květináčích jsou nejpopulárnější v posledních letech zase orchideje. Ty se stále častěji objevují i jako vánoční dekorace řady českých domácností.