mif, Novinky

S ohledem na větší rozměry novinky se to nemusí na první pohled zdát, ale ve skutečnosti jde o hybrid s dotykovou obrazovkou, který je možné používat podobně jako tablet. Nepočítejte ale s tím, že byste jej vzali do batohu a hráli například v metru během cesty do školy či práce, přeci jen rozměry 42,8 x 30,3 x 2,4 cm a hmotnost 4,5 kg nejsou zanedbatelné.

Další kilogram do brašny přidá napájecí zdroj, bez kterého se na cestách rozhodně neobejdete. Vyšší hmotnost a rozměrnější konstrukce je něco, s čím je zkrátka u Tritonu 900 nutné počítat.

Predator Triton 900

FOTO: archív výrobce

Predator Triton 900

FOTO: archív výrobce

Konstrukce je velmi robustní

Na druhou stranu právě díky robustní konstrukci se nemusíte obávat, že by se přístroj během přenášení nějak poškodil. Patrně není potřeba dodávat, že výkonu je k dispozici více než dost, novinka tak v praxi předčí kdejaký herní stroj – vyniká výkonem nejen mezi laptopy, ale měřit se klidně může i se stolními počítači.

V útrobách laptopu se ukrývá procesor Intel Core i9-9980HK, jehož osm jader pracuje při frekvenci až 5 GHz. O herní výkon se pak stará grafika Nvidia GeForce RTX 2080 s 8 GB vlastní pamětí, které sekunduje 32 GB operační paměti typu DDR4. Stroj, který běží pod taktovkou operačního systému Windows 10, nabízí dále dvě SSD jednotky s kapacitou 512 GB.

Pravá bočnice notebooku

FOTO: archív výrobce

Konektory na pravé straně

FOTO: archív výrobce

Displej je možné zcela překlopit a položit na klávesnici

FOTO: archív výrobce

V současnosti tak v podstatě neexistuje hra, kterou by nebylo možné na daném stroji hrát. Celou řadu titulů je navíc možné hrát skutečně v rozlišení 4K, byť u graficky velmi náročných titulů se případní zájemci budou muset někdy smířit s trochu nižším snímkováním. Obzvláště při zapnutí funkce ray tracingu a dalších moderních technologií. V rozlišení 2K běhají nicméně všechny hry naprosto brilantně.

Problém by tomuto stroji neměly dělat ani nejrůznější systémy pro virtuální realitu, výkonu má pro jejich chod více než dost. Výsledky herních a benchmarkových testů modelu Predator Triton 900 naleznete v tabulce níže.

Testy výkonu Cinebench R15 – CPU Multi 1742 bodů Cinebench R15 – CPU Single 202 bodů 3DMark – Time Spy Score 2560x1440 9753 bodů 3DMark - Ice Storm Extreme Graphics 1920x1080 164 011 bodů F1 2019 (2K) 112 fps F1 2019 (4K) 76 fps Rage 2 (2K) 78 fps Rage 2 (4K) 39 fps Anno 1800 (2K) 47 fps Anno 1800 (4K) 34 fps Anthem (2K) 83 fps Anthem (4K) 48 fps Metro Exodus (2K) 54 fps Metro Exodus (4K) 35 fps Just Cause 4 (2K) 80 fps Just Cause 4 (4K) 47 fps

Levá bočnice notebooku

FOTO: archív výrobce

Konektory na levé straně

FOTO: archív výrobce

Displej se povedl

Ale zpět ke konstrukci, která je neméně zajímavá. Predator Triton 900 je v podstatě konvertibilní notebook s dotykovým displejem, který dokáže zastat i funkci tabletu, displej se jednoduše překlopí dopředu a položí na klávesnici. Právě díky polohovatelné obrazovce nabízí novinka až neskutečně příjemnou ergonomii. Při hraní nemusíte mít oči nalepené na desku stolu, ale můžete sedět přirozeněji, neboť obrazovka může být trochu výše.

Na dotyk reaguje panel bleskurychle, 17,3palcový displej staví na technologii IPS a nabízí rozlišení 4K. Připojovat externí monitor prostřednictvím konektoru HDMI nedává příliš smysl, neboť napevno integrovaný displej patří k těm největším přednostem testovaného modelu. Nabízí bezchybné pozorovací úhly, věrné barevné podání a rovnoměrné podsvícení.

K dobrému pocitu ze hraní přispívá také poměrně povedená klávesnice s příjemně jistým stiskem. Touchpad je umístěn netradičně napravo – to kvůli polohovatelnému displeji, jinam by se zkrátka nevešel. V tomto provedení se dělí o funkci s numerickým blokem, kdy pomocí příslušeného tlačítka jednoduše proměníte dotykovou plochu na číselník. Většina hráčů nicméně stejně bude používat nějakou kvalitnější progamingovou myš.

Touchpad je umístěn netradičně vpravo

FOTO: archív výrobce

Klávesnice je podsvícená

FOTO: archív výrobce

Solidní chlazení, podprůměrná výdrž

Celková výdrž baterie je spíše podprůměrná, při hraní her je to méně než dvě hodiny. Na druhou stranu s ohledem na nabízený výkon je to vcelku pochopitelné. Při zapnutí šetrného režimu je možné výdrž prodloužit zhruba na necelé tři hodiny.

Za co si však testovaný kousek rozhodně zaslouží pochválit, je chlazení. To je dimenzováno tak akorát, takže se stroj ani během hraní nijak nepřehřívá. Použité ventilátory navíc patří spíše k těm tišším, tedy alespoň na poměry herních mašin. Ani při hraní v noci tak nebude chlazení příliš rušit.

Kvalita zvukové reprodukce je poměrně slušná, i když pochopitelně daleko lepších výsledků dosáhnete s pořádnými herními sluchátky. A to i kvůli tomu, že maximální intenzita hlasitosti není kdovíjak vysoká.

Nad klávesnicí se nachází chladicí systém

FOTO: archív výrobce

Ani napájecí zdroj není žádný drobeček

FOTO: archív výrobce

Závěrečné hodnocení

Notebook Predator Triton 900 od společnosti Acer je velmi výkonný stroj, který má hráčům rozhodně co nabídnout. Vyzdvihnout si u něj zaslouží také poměrně tiché chlazení či dotyková obrazovka. Daní za všechny přednosti jsou však větší rozměry, vyšší hmotnost a v neposlední řadě také spíše podprůměrná výdrž baterie. Počítat je také nutné s cenou, která se vyhoupla v testované konfiguraci nad hranici 100 000 Kč.