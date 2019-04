mif, Novinky

Ty nejlepší smartphony na trhu se podle Zboží.cz prodávají v dnešní době za více než 40 000 Kč. Jde nicméně o přístroje, které mají velmi podobné parametry jako stolní počítače a v některých případech se dokonce jako klasická PC použít skutečně dají.

Není pochyb také o tom, že právě vlajkové lodi nabízejí kromě špičkového výkonu také prvotřídní fotoaparáty a hromadu dalších šikovných vychytávek. Často jich je ale tolik, že ani náročnější uživatelé je nevyužívají všechny.

Ve světle všech předností zmiňovaných top modelů jsou tak trochu neprávem opomíjeny levnější telefony, které se dají pořídit za méně než deset tisíc korun. Ty sice nedosahují výkonu špičkových top modelů, ale pro běžné použití je jejich výbava více než dostačující. Navíc u některých mobilů můžeme kromě atraktivnější cenovky objevit celou řadu dalších předností, jak si ukážeme hned u několika nových telefonů. Ty totiž často nabízejí takové vychytávky, které nebyly ještě před pár lety myslitelné ani u těch nejvybavenějších přístrojů na trhu.

Šmrnc jim nechybí

Levnějším telefonům se rozhodně nedá upřít líbivý vzhled, čehož je jasným důkazem model Galaxy A50. Má prakticky bezrámečkový displej, čtečku otisků prstů v displeji, delší výdrž na baterii a prémiový fotoaparát se třemi objektivy na zadní straně. Obrazovka má mimochodem úhlopříčku 6,4 palce a nabízí rozlišení Full HD+.

Galaxy A50

FOTO: archív výrobce

Největší chloubou přístroje je ale již zmiňovaný trojitý fotoaparát. Hlavní kamera nabízí rozlišení 25 Mpx a kromě focení ve dne by měla vynikat také za špatných světelných podmínek a v noci – inovativní objektiv totiž pořídit jasné snímky tak, že je schopen zachytit více světla a omezit šum. V kombinaci s objektivem Depth navíc nabízí fotoaparát funkci Live Focus, která vám dává možnost přesně si zvolit, co chcete zdůraznit – tento druhý hloubkový snímač má rozlišení 5 MPx. Trojlístek kamer na zadní straně uzavírá širokoúhlý objektiv, který je napojen na senzor s rozlišením 8 MPx.

Fotoaparát se chlubí podporou umělé inteligence. Funkce Scene Optimizer dokáže rozpoznat a optimalizovat 20 scén, Flaw Detection se zase postará o pořízení dokonalého portrétu, pomůže zachytit ten nejlepší záběr. Funkce Bixby Vision využívá fotoaparát ve spojení s umělou inteligencí, aby vám pomohla nakupovat na internetu, překládat texty a vyhledávat potřebné informace.

Galaxy A50 se již nabízí v tuzemských obchodech za baťovských 8999 Kč.

Prémiové displeje pro milovníky filmů

Na příznivější cenovku letos sází u svých modelů Xperia 10 a Xperia 10 Plus také společnost Sony. V tuzemských obchodech je menší desítka k dostání za 8999 Kč, větší plusko pak za 10 999 Kč.

Co za tuto sumu lidé dostanou? V první řadě prvotřídní displej. Obě novinky totiž sází na extrémně protáhlé dotykové panely s poměrem stran 21:9 a rozlišením Full HD+. Díky tomu se při sledování filmů nezobrazují černé rámečky okolo, ale je skutečně využita celá obrazová plocha.

Video

Sony Xperia 10 Plus

Zdroj: archív výrobce

Zleva Xperia 10 a Xperia 10 Plus

FOTO: archív výrobce

Protáhlá obrazovka se hodí také při práci, kdy se displej rozdělí na dvě části – na každé se pak zobrazuje jedna aplikace. Xperia 10 je vybavena šestipalcovým displejem, model Xperia 10 Plus pak 6,5palcovým.

Výkon víceméně odpovídá střední třídě. Menší desítka sází na osmijádrový čipset Snapdragon 630 a 3GB paměť, plusko má pak 4 GB operační paměti a výkonnější osmijádrový procesor Snapdragon 636. Oba telefony přitom nabízejí shodně kapacitu 64 GB.

Xperia 10 má na zadní straně duální fotoaparát s rozlišením 13 a 5 MPx. Také u pluska je optika duální, rozlišení je však 12 a 8 MPx.

Žádné technické výstřelky

Žádné duální fotoaparáty ani všemožné designové výstřelky. Společnost Honor se u modelu 8A vyvarovala všemožných lákadel, které však celá řada lidí v praxi vůbec nevyužije. Místo toho přinesla telefon, kterému pro každodenní použití nic nechybí. Střídmost se příznivě projevila také na cenovce – případní zájemci za něj zaplatí bez koruny rovné čtyři tisíce.

Za zmiňovanou sumu lidé získají 8jádrový procesor Mediatek MT6765, který podporuje operační paměť s kapacitou 3 GB. Kapacita úložiště činí 32 GB, nicméně podporovány jsou i paměťové karty microSD.

Honor 8A

FOTO: archív výrobce

Honor 8A

FOTO: archív výrobce

Displej nabízí úhlopříčku 6,09 palce s rozlišením HD+ a po vzoru dražších modelů zabírá prakticky celou čelní stranu. Pouze v horní části je malý ostrůvek ve tvaru kapky, ve kterém se ukrývá čelní fotoaparát. Ten nabízí rozlišení 8 Mpx a světelnost f/2.0.Zadní fotoaparát nabízí rozlišení 13 Mpx a je napojený na světelný objektiv f/1.8.

Samozřejmostí jsou bezdrátové adaptéry bluetooth 4.2 a wifi ac, stejně jako podpora mobilních sítí 2G, 3G a LTE. Vše pracuje pod operačním systémem Android. Pro úplnost doplňme, že kapacita baterie činí 3020 mAh.

Za méně než 2000 Kč

Alcatel 1 se má stát cenově nejdostupnějším telefonem s FullView displejem s moderním poměrem stran 18:9. Protáhlá obrazovka nabídne úhlopříčku pět palců a rozlišení 960 x 480 pixelů. Díky tomu půjde o jeden z nejkompaktnějších smartphonů na trhu. Jeho rozměry budou 137,6 x 65,7 x 9,8 mm a hmotnost bude činit 134 g.

V útrobách telefonu se bude ukrývat procesor MediaTek MT6739, jehož čtyři jádra nabídnou pracovní tempo 1,3 GHz. Přestože přístroj nabídne pouze 1 GB operační paměti, měla by být práce s ním poměrně svižná.

Alcatel 1

FOTO: archív výrobce

To je zásluha především osekané verze operačního systému Android Go, který byl optimalizován speciálně pro plynulý chod cenově dostupných smartphonů. Do telefonu je sice možné instalovat klasické aplikace, ale drtivou většinu těch nejpoužívanějších má předinstalovanou – opět v odlehčené verzi, aby byla práce co nejplynulejší.

Alcatel 1 má pětimegapixelový fotoaparát vzadu a dvoumegapixelový vepředu. Pořízené snímky je možné ukládat na vnitřní 8GB paměť nebo na paměťové karty s kapacitou až 32 GB. Větší karty bohužel podporovány nebudou.

Přístroj je již v tuzemských obchodech dostupný za 1990 Kč, nabízí se v černé a modré variantě.

Alcatel 1

FOTO: archív výrobce