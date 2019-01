mif, Novinky

Praktickým společníkem na dovolené může být počítač. Kromě klasických notebooků se těší velké popularitě tablety.

Ty nejlevnější se dají pořídit už za méně než dva tisíce korun. Samozřejmě za výkonnější verze vybavené lepšími obrazovkami si zájemci připlatí klidně i několik tisíc korun.

Zajímavou volbou jsou také hybridy, které se snaží skloubit výhody notebooků i tabletů. Zároveň odbourávají celou řadu jejich nedostatků. Displej je prakticky vždy dotykový a díky speciální konstrukci je zařízení možné různě překlápět a otáčet nebo z něj vytvořit tablet. Jednoduše se odpojí klávesnice.

Nezapomenutelné vzpomínky

Neodmyslitelným doplňkem na dovolené je digitální fotoaparát. Vhod mohou na cestách přijít nejmenší kompakty, protože se snadno vejdou do každé kapsy a nejsou velkou zátěží. Samozřejmostí je u nich možnost natáčení videa, a to zpravidla i ve vysokém rozlišení (Full HD).

Na horách cestovatelé ocení i takzvané ultrazoomy, které nabízejí neuvěřitelné přiblížení. Zatímco obyčejné kompakty dokážou fotografovaný předmět přiblížit většinou čtyřikrát, ultrazoomy až 30krát.

Akční kamery jsou v kurzu

Trh s videokamerami se v posledních měsících výrazně změnil. Klasické modely, na které jsme byli zvyklí ještě před pár lety, pomalu z pultů obchodů vymizely. Prim totiž stále častěji hrají odolné akční modely, které si nechají líbit i méně šetrné zacházení – a hravě přežijí většinu zimních sportů bez újmy.

Jejich nabídka je velmi bohatá a ceny těch nejlevnějších přístrojů startují už na hranici okolo 500 Kč. Samozřejmě od takto levného stroje není možné očekávat to samé jako od o několik tisíc dražších modelů.

Ty zpravidla nabídnou zvýšenou odolnost proti pádům a v některých případech také vodotěsnost. V neposlední řadě se chlubí i lepší obrazovou kvalitou.

Fenomén zvaný nositelná elektronika

Nejrůznější fitness náramky, sporttestery či brýle ukrývající televizor jsou na trhu již několik let. Větší popularity se ale dočkávají tyto přístroje až v posledních letech, což je zásluha i samotných výrobců – na trh přinášejí stále další novinky.

Nositelná elektronika má různá zaměření. Například fitness náramky se snaží monitorovat zdravotní stav a kondičku, chytré hodinky zase dovedou přenášet data z telefonů a tabletů, a dokonce v některých případech i telefonovat. Zobrazování času je u nich až druhotnou funkcí.

DJI Mavic Air: ovládá se gesty

Mavic Air je ještě menší než předchůdce. Ve složeném stavu má tak letošní provedení 144 x 78 x 61 mm, předchůdce Mavic Pro v názvu měl 198 x 83 x 83 mm. Na cesty se tak novinka hodí více.

Zajímavé je také to, že i přes redukci rozměrů by se neměla zhoršit kvalita videa. Výrobce totiž láká na 12MPx kameru zavěšenou na tříosém stabilizátoru, která stačí na rozlišení 4K, případně Full HD při 120 fps. Světelnost objektivu je f/2,8, což je o něco horší hodnota než v případě modelu Mavic Pro. Nicméně novinka by měla být levnější a s ohledem na kompaktnější rozměry tuto nevýhodu celá řada potenciálních zájemců řešit nebude.

Mavic Air

FOTO: archív výrobce

Nový bezpilotní letoun z nabídky DJI by měl být schopen létat rychlostí ve standardním režimu až 35 km/h, a to až ve výšce pět kilometrů nad mořem. Celkový dolet je velmi slušných 21 minut. Ve sportovním režimu, ve kterém však již nefungují senzory, je letová rychlost dokonce až 70 km/h.

I přes kompaktní rozměry se podařilo do útrob bezpilotního letounu vtěsnat sofistikovanou elektroniku. Dron tak nabízí například technologii aktivního sledování pohybujících se objektů i řadu dalších automatických režimů. Problém mu nedělá ani rozpoznávání překážek, díky čemuž se velmi minimalizuje šance kolize.

Kromě speciálního ovladače a chytrého telefonu tak dron dokáže nově reagovat i na gesta. Potřebujete, aby letěl kousek doleva? Stačí na bezpilotní letoun správně zamávat.

Klady: kompaktní rozměry

kompaktní rozměry Zápory: vyšší cena v porovnání s konkurencí

vyšší cena v porovnání s konkurencí Cena: 18 000 Kč

Fitbit Versa: potěší něžnější pohlaví

Versa jsou v pořadí již druhé hodinky od společnosti Fitbit. Přestože jde o levnější hodinky v nabídce tohoto výrobce, funkcí je k dispozici více než dost. Hodinky zvládnou nepřetržité monitorování srdečního tepu, sledování spánkových fází či možnost rychlých odpovědí pro uživatele s operačním systémem Android.

Fitbit Versa

FOTO: archív výrobce

Přímo do hodinek je možné ukládat také hudbu, což se hodí ve chvílích, kdy chce jejich majitel sportovat bez chytrého telefonu. Mimochodem nedílnou součástí novinky je také zabudovaný kondiční trenér, který s uživatelem komunikuje přímo prostřednictvím malého dotykového displeje.

Při návrhu hodinek myslel výrobce také na něžnější pohlaví, monitorovat je totiž možné také zdravotní stav žen, konkrétně například menstruační cyklus. Hodinky zobrazí přehledně informace na jednom místě.

Model od společnosti Fitbit láká na čtvercovou obrazovku a možnost snadné výměny řemínků. Ty jsou dostupné v různých barvách i materiálech.

Klady: dobře čitelný displej, elegantní design

dobře čitelný displej, elegantní design Zápory: nemá GPS adaptér

nemá GPS adaptér Cena: 5200 Kč

Samsung Gear IconX: hudba kdekoliv

Gear IconX může na první pohled připomínat obyčejná sportovní sluchátka, která proti konkurenčním modelům vynikají snad jen bezdrátovou konektivitou – kabelem není dokonce propojeno ani pravé sluchátko s levým.

Ve skutečnosti jde však o sofistikované zařízení, které dokáže přehrávat hudbu nejen z připojeného smartphonu, ale také tu uloženou přímo ve sluchátkách. Sportovní nadšence potěší také zabudovaný osobní trenér.

Samsung IconX (2017)

FOTO: archív výrobce

Sluchátka jsou mimochodem tak inteligentní, že sama dokážou rozpoznat, zda se věnujete chůzi, nebo joggingu, a zaznamenávají čas, vzdálenost a spálené kalorie. Funkce osobního běžeckého trenéra vám pomůže, abyste vytrvali a zůstali soustředěni i přes překážky. Jedním dlouhým stiskem ji aktivujete. A po skončení tréninku přenesete své výsledky do telefonu jednoduchou synchronizací s aplikací S Health.

Tím se rovnou dostáváme i k tomu, jak se sluchátka ovládají. Vnější strana sluchátek je v podstatě dotyková plocha. Tahem nahoru nebo dolů tak můžete upravovat hlasitost, dvojitým poklepáním zase pustit další skladbu. Obslužný software uživatele naučí všechna gesta používat.

Klady: bezdrátový provoz, osobní trenér

bezdrátový provoz, osobní trenér Zápory: vyšší pořizovací cena

vyšší pořizovací cena Cena: 4500 Kč

Microsoft Surface Go: zrozen pro práci

Surface Go od společnosti Microsoft je plnokrevný tablet. Jde však k němu připojit klávesnici, která funguje zároveň jako ochranný kryt na displej. V takovém případě dokáže novinka nahradit při práci i notebook.

Pracovní tempo udává procesor Pentium 4415Y z edice Kaby Lake-Y. Ten má dvě jádra a čtyři vlákna díky technologii HyperThreading, všechna pracují při frekvenci 1,6 GHz.

Surface Go

FOTO: archív výrobce

Na výběr budou různá provedení, která se budou lišit velikostí operační paměti a úložného prostoru. Základní provedení nabídne 4 GB operační paměti a 128GB úložný prostor, u vyšší verze budou tyto hodnoty dvojnásobné, tedy konkrétně 8 GB a 256 GB.

Výrobce vsadil na 10palcový displej s poměrem stran 3 : 2. Rozlišení tohoto panelu je 1800 x 1200 obrazových bodů. Tablet dovede pracovat se stylusem Surface Pen a dovede rozpoznat až 4096 úrovní přítlaku.

V zadní části tabletu nalezneme výklopný stojánek, který poslouží k polohování displeje. Tablet také disponuje dvěma fotoaparáty s rozlišením 5 a 8 megapixelů.

Klady: dokáže nahradit i notebook, velmi kompaktní rozměry

dokáže nahradit i notebook, velmi kompaktní rozměry Zápory: klávesnice a stylus se dokupují zvlášť

klávesnice a stylus se dokupují zvlášť Cena: 12 000 Kč (64GB verze); 17 000 Kč (128GB varianta)

GoPro Hero 7 Black: akce se nezalekne

Hero 7 Black tvoří vrchol nabídky akčních kamer od společnosti GoPro. Nabídne především pokročilou digitální stabilizaci obrazu zvanou HyperSmooth. Rozdíl proti předchozím verzím je na ukázkových videích skutečně znát. Nejrůznější stabilizátory tak už nebudou potřeba.

Potěší také možnost živého streamování na sociální sítě, jako jsou Facebook, Twitch, YouTube nebo Vimeo. Natáčet přitom bude možné v rozlišení 4K při 60 FPS, 2,7K při až 120 snímcích a Full HD v až 240 FPS.

GoPro Hero 7 Black

FOTO: archív výrobce

GoPro Hero (2018)

FOTO: archív výrobce

Verze Black má displej na čelní straně, na kterém se zobrazují nejdůležitější informace o stavu kamery. Vzadu je pak druhý displej, na kterém je možné zobrazit natočené snímky. Nechybí ani možnost ovládání pomocí hlasových povelů.

Kamera se pochlubí vodotěsností do hloubky deseti metrů, a to samozřejmě bez pouzdra. Pouzdro je možné dokoupit samostatně a hodí se například na hlubší ponory. Jak jsme už u společnosti GoPro již zvyklí, příslušenství pro kamery je samozřejmě daleko více. A všechno je zpětně kompatibilní se staršími modely, které mají totožnou konstrukci.

Proti předchozí generaci by měl být model Hero 7 Black výkonnější. Běží sice na stejném procesoru GP1 jako šestka, ale má k dispozici více operační paměti. Právě díky větší paměti mohl výrobce do kamery integrovat interní senzory, které se starají o funkci HyperSmooth, tedy o extrémně plynulé záběry videa.