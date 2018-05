mif, Novinky

Windows 10 dostávají aktualizace pravidelně a daleko častěji, než tomu bylo u předchozích verzí operačních systémů od Microsoftu. Novinka zvaná April update 2018 je tak od poloviny roku 2015, kdy byly desítky vydány, už čtvrtým velkým balíkem vylepšení.

Není tedy patrně velkým překvapením, že za uplynulé tři roky se celý systém značně změnil – prakticky každá podobně důležitá aktualizace totiž přinesla nové funkce a vylepšení. A výjimkou není ani čerstvá novinka.

Časová osa

Jedním z největších vylepšení je tzv. časová osa. Tu chtěl implementovat americký softwarový gigant do desítek už loni, nakonec ale programátoři dolaďovali práce až do letošního roku. A to se rozhodně vyplatilo, neboť výsledek vypadá velmi dobře.

Jedním z největších vylepšení je časová osa, ve které systém zobrazuje dřív navštívené stránky v internetovém prohlížeči, rozpracované dokumenty, ale také dříve otevřené obrázky.

FOTO: Novinky

Časovou osu vyvoláte po stisku tlačítek Win+Tab. Zběhlejší čtenáři pravděpodobně vědí, že touto klávesovou zkratkou vyvolají okno s přehledem všech spuštěných aplikací. Nově je v něm však možné scrollovat myší dolů, kde se nachází další aktivity uživatele. V tomto přehledu operační systém Windows 10 zobrazuje dřív navštívené stránky v prohlížeči Edge, rozpracované dokumenty, ale například také otevírané obrázky.

Problém je nicméně v tom, že aktuálně jsou podporovány v časové ose výhradně aplikace od společnosti Microsoft. Například historii jiných prohlížečů za několik dní zpět zde tedy neuvidíte. Rozhodující tedy bude, jak na novou funkci zareagují vývojáři třetích stran – pokud totiž časovou osu bude podporovat více aplikací, půjde jistě o velmi zajímavou vychytávku. Koneckonců řadě uživatelů přijde vhod již nyní.

Microsoft se navíc nechal slyšet, že práce na desítkách – a konkrétně přímo na časové ose – ani zdaleka ještě nejsou u konce. Tvůrci již nyní testují nové panelové zobrazení, kterého bychom se mohli dočkat v některé z dalších aktualizací desítek. Díky tomuto režimu se budou uživatelé moci snadno vracet k rozdělaným projektům podle konkrétních skupin.

Ovládání zrakem

Další zajímavou vychytávkou je možnost ovládání Windows 10 pomocí zraku. Pokud do desítek doinstalujete kompatibilní nástroj pro sledování očí, například Tobii Eye Tracker 4C, můžete snadno psát na virtuální klávesnici bez stisku jediného tlačítka. Tato funkce je tedy logicky nejvhodnější pro jedince, kteří nemohou využít klasickou klávesnici a myš.

Další zajímavou vychytávkou je možnost ovládání Windows 10 pomocí zraku. Virtuální klávesnici na obrazovce je tak možné ovládat bez stisku jediného tlačítka.

FOTO: Novinky

Vedle zraku je možné ovládat desítky pochopitelně stále také pomocí dotykového displeje. V takovém případě přijdou vhod tzv. stylusy, se kterými se pojí další vylepšení.

Windows totiž dokážou uživateli říct, kde naposledy byl, když psal na dotykové obrazovce pomocí stylusu. Je tak možné relativně snadno najít ztracené pero. Pera se mimochodem týká více vylepšení, nyní je s ním možné posouvat okna či vybírat položky. Ale stejně tak poslouží i k přechodům mezi jednotlivými snímky v aplikaci Power Point.

Vyšší míra zabezpečení

Velký důraz byl v aktualizaci kladen také na otázku zabezpečení. Už s minulou aktualizací se antivirový program Windows Defender naučil vypořádat s vyděračskými viry a s dalšími hrozbami, jako byl například škodlivý kód WannaCry. Nyní pracuje celé bezpečnostní centrum na nepatrně změněném mechanismu, díky kterému nabízí ochranu daného zařízení skutečně v reálném čase – prodleva je podle tvůrců naprosto minimální. Nejnovější definice hrozeb je i nadále možné přijímat přímo z cloudu, díky čemuž by měla být zajištěna nepřetržitá ochrana zařízení.

Na větší bezpečí myslí také prohlížeč Edge. Ten nově nabízí funkci zvanou Application Guard, která je přímým doplněním anonymního prohlížení InPrivate. Ve srovnání s ním otevře Application Guard virtualizované okno prohlížeče, skrze které se skutečně do počítače nedostane ani bajt škodlivého kódu. Vhodné je to tedy ve chvílích, kdy například chcete otestovat, zda je nějaká stránka skutečně bezpečná. Zběhlejší uživatelé možná tuší, že Application Guard nabízely již dříve podnikové licence desítek, nově však tato funkce přichází také na další verze systému.

Internetový prohlížeč Edge klade větší důraz na zabezpečení systému. Je to zásluha funkce zvané Application Guard, díky které nemůže do systému proniknout žádný škodlivý kód.

FOTO: Novinky

Mimochodem nejen se zabezpečením Application Guard souvisí vylepšení týkající se internetového prohlížeče Edge. Přibyly také kosmetické vychytávky, které zvyšují uživatelský komfort. Například jednotlivá otevřená okna a záložky mají nově ikonu pro ztlumení. Pokud tedy z více oken začne nějaké zvesela vyhrávat, okamžitě víte, o které jde, a můžete jej jedním kliknutím vypnout.

Edge postavený na jádře s pořadovým číslem 42 také lépe spolupracuje se standardem HTML5, dokáže tedy rychleji načítat videa a jednotlivé ovládací prvky přehrávačů. Stejně tak byla vylepšena možnost tisku stránek či podpora pro nejrůznější doplňky. Tvůrci také zdůraznili, že Edge nyní nabízí vylepšené nástroje pro webové vývojáře.

Lepší spolupráce s mobily

V desítkách byl kladen velký důraz také na spolupráci počítačů s chytrými telefony. Je přitom jedno, zda lidé používají přístroj s operačním systémem iOS nebo Android, pro obě platformy je k dispozici funkce zvaná Pokračovat na osobním počítači.

S ní můžete přeposílat weby, vyhledávání a články ze svého telefonu s Androidem nebo z iPhonu na svůj počítač, a snadněji je tak prohlížet a upravovat na větší obrazovce. Takže když začnete pracovat na malém displeji telefonu ještě cestou do práce, vše rozdělané si pak snadno přenesete doslova na pár kliků na velkou obrazovku klasického počítače.

Mimochodem zmiňovaná aplikace není tím jediným, co Microsoft v nové verzi Windows pro majitele chytrých telefonů přichystal. K dispozici je například také aplikace Microsoft Launcher. Ta dovoluje doslova na jedno kliknutí přístup k oblíbeným aplikacím uživatele, a to včetně sady Office či posledních informačních kanálů a aktivit.

S desítkami je možné snadno přeposílat weby, vyhledávání a články z chytrého telefonu na svůj počítač, a snadněji je tak prohlížet a upravovat na větší obrazovce.

FOTO: Novinky

Drobná vylepšení

Novinkou je také funkce Převodník měn. Ten je nyní nedílnou součástí aplikace Kalkulačka a velmi praktické je to, že funguje i v režimu off-line. To se hodí například ve chvílích, kdy cestujete do zahraničí a chcete se vyhnout poplatkům za připojení.

Velmi snadná je také práce se soubory OneDrive. V nejnovější verzi desítek je možné je otevírat jako libovolné další soubory na svém počítači bez zaplnění prostoru na disku. Uživatel tedy může stahovat soubory na požádání nebo si vybírat soubory tak, aby byly vždy dostupné off-line.

Napříč celým systémem je navíc možné pozorovat podporu nového designu Fluent, který byl u prvních aplikací k dispozici už v loňském roce. Microsoft je nicméně s tímto rozhraním velmi opatrný a skoro se zdá, že nechce uživatele vyplašit – jak jinak si vysvětlit, že se nepouští do radikálnějších změn. Průhledného pozadí u nových aplikací si tak celá řada uživatelů vůbec nevšimne. A je to možná škoda, protože fluent působí modernějším a čistším dojmem.

Jak stahovat?

Aktualizace April update 2018 je distribuována prostřednictvím služby Windows Update, která je nedílnou součástí desítek. Je však nutné podotknout, že distribuce mezi stovky miliónů počítačů bude probíhat postupně, někteří lidé si tak na balík vylepšení počkají klidně i několik měsíců.

Stejně tomu bylo u předchozích velkých aktualizací, které Microsoft pro desítky vypustil. Nejprve aktualizaci dostanou zařízení testovaná partnery amerického softwarového gigantu. Dále pak stroje, u nichž se vývojáři domnívají, že vše proběhne bezproblémově.

Teprve až se tvůrcům podaří získat zpětnou vazbu ohledně kompatibility jednotlivých aplikací a fungování rozmanitého příslušenství, bude se aktualizace šířit dále.

Aktualizaci si nicméně mohou uživatelé stáhnout i sami hned a bez čekání. Stačí ze stránek Microsoftu stáhnout nástroj zvaný Pomocník s aktualizací Windows 10. Ten stáhne nejnovější verzi desítek okamžitě, pokud to systémové prostředky sestavy dovolí.