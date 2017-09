Do Berlína se na veletrh IFA sjely tisíce výrobců s různých koutů světa. Na akci nechyběly společnosti Acer, Asus, Lenovo, Bang & Olufsen, Panasonic, Bosch, Siemens, TomTom, DJI, Samsung, Philips, Sony, ZTE, Sony, Sharp či například Haier.

K vidění byly stovky novinek, které se na pultech obchodů objeví ještě před letošními Vánocemi.

Prakticky vše se točilo okolo nových počítačových sestav a notebooků. Premiéru zde totiž měla celá rodina nové generace procesorů Intel Core, které jsou rychlejší než předchůdci a zároveň nabízejí díky šetřícím funkcím také nižší spotřebu, případně vyšší výdrž baterie.

Výstava také ukázala, jak se transformuje trh s klasickými stolními počítači. Velké bedny, na které jsme zvyklí u pracovních stolů, prakticky vymizely. Výrobci se pochlubili novými all-in-one sestavami, které ukrývají všechny důležité součástky uvnitř monitoru.

Počítačové tablety a smartphony

Ani o klasické počítačové tablety a chytré telefony ale nebyla nouze, proti loňským generacím nabídnou především vyšší výkon, delší výdrž baterie a jemnější displej. K vidění byla také celá řada nových levných strojů.

Na své si na veletrhu přišli také hráči. Se speciálními helmami a brýlemi, které je lépe přenesou do děje jejich oblíbených titulů, se totiž doslova roztrhl pytel. K vidění byla také řada speciálních kamer, které umožní natáčet videa pro tyto systémy.

Velkým hitem loňského ročníku byly drony. Ty svištěly nad hlavami návštěvníků i letos, bylo jich však výrazně méně než v loňském roce. Skoro se chce říci, že výrobci již nemají kam posouvat možnosti bezpilotních letounů, a tak s příchodem nových modelů otálejí.

Asus ROG Zephyrus GX501: vysoký výkon, kompaktní balení

Když držíte Asus ROG Zephyrus v ruce a díváte se na hardwarové parametry, nezbývá než žasnout. Stroj totiž na první pohled připomíná nějaký designový kancelářský model, které zpravidla vysokým výkonem příliš neoplývají. Ve skutečnosti jde však bez nadsázky o herní bestii.

Asus ROG Zephyrus

FOTO: archív výrobce

Pracovní tempo u novinky udává čtyřjádrový procesor Intel Core i7-7700HQ při frekvenci 2,8 GHz. Ten se však v případě potřeby dokáže automaticky přetaktovat až na 3,8 GHz. Čip spolupracuje s 16 GB operační paměti a rychlým 512GB SSD diskem. Hráče bude ale patrně nejvíce zajímat použitá grafická karta. Jde o model Nvidia GeForce GTX 1080. Zasvěcení už podle názvu patrně vědí, pro všechny ostatní – jde o jednu z nejvýkonnějších grafik, kterou je možné v současnosti v herním notebooku použít.

V rozlišení Full HD, které mimochodem tento 15,6palcový stroj skutečně nabízí, by tak mělo být možné hrát všechny hry při maximálním rozlišení i detailech. Použitý panel navíc nabízí vysokou obnovovací frekvenci 120 Hz a technologii Nvidia G-Sync, která zajišťuje herní zážitky bez trhání obrazu. Klávesnice je barevně podsvícená. Její uspořádaní je ale tak trochu netradiční. Touchpad, který nahrazuje funkce myši, se totiž ze spodní části přestěhoval na pravou stranu – nahrazuje tak numerický blok kláves.

Dostupnost: I když byl Asus ROG Zephyrus jedním z lákadel veletrhu IFA, v tuzemských obchodech je již dostupný. Případní zájemci za něj zaplatí 80 000 Kč.

Dell Visor: budoucnost

patří smíšené realitě Společnost Dell ukázala na veletrhu IFA v německém Berlíně nový headset určený pro smíšenou realitu. Ta na systémech pro virtuální realitu. Na rozdíl od nich je však takový headset vybaven speciálními 360° kamerami, jež dovedou zachytit skutečné předměty a prostor, ve kterém se uživatel nachází, a následně je zakreslit do virtuálního světa.

Dell Visor

FOTO: archív výrobce

Uživatel je tak s pomocí smíšené reality schopen vnímat například stůl či židli, pouze tyto reálné objekty vidí vykreslené digitálně přímo v helmě. A přesně tak funguje i novinka od společnosti Dell zvaná Visor. Jde o jeden z prvních produktů určených pro Microsoft Mixed Reality, tedy pro systém smíšené reality od amerického softwarového gigantu.

Virtuální vjem je vytvářen pomocí dvou displejů s rozlišením 1440 x 1440 pixelů a obnovovací frekvencí 90 Hz. Volitelně půjde dokoupit i bezdrátové ovladače. Nejzajímavější je cena novinky Dell Visor vyjde případné zájemce na 450 dolarů, tedy v přepočtu necelých deset tisíc korun. Za ovladače si pak připlatí dalších 100 dolarů (2200 Kč).

Dostupnost: Zatím bohužel není jasné, kdy se novinka od společnosti Dell objeví na pultech obchodů. Výrobce nepotvrdil ani to, zda to bude před Vánocemi.

Archos Diamond Alpha Plus: cena hraje prim

Novinka od společnosti Archos je smartphone s 5,2palcovým dotykovým displejem, který nabízí rozlišení Full HD, tedy 1920 x 1080 obrazových bodů. IPS obrazovka nabízí poměrně věrné barevné podání a dobré pozorovací úhly, jak jsme mohli na veletrhu vyzkoušet.

Archos Diamond Alpha Plus

FOTO: archív výrobce

Pracovní tempo chytrého telefonu udává osmijádrový procesor Snapdragon 653. Ten je napojen buď na 4 GB, nebo 6 GB operační paměti. Je tak zřejmé, že se novinka bude nabízet ve dvou výkonnostních provedeních. Úctyhodná je kapacita úložného prostoru – 128 GB. Takovou hodnotu nenabízí ani celá řada dalších vlajkových lodí konkurenčních výrobců. Úložiště je navíc možné ještě rozšířit pomocí paměťových karet typu microSD.

Velmi zajímavá je také zadní strana modelu Diamond Alpha Plus. Ukrývá se na ní duální fotoaparát s rozlišením 13 megapixelů. Ten vidíme na přístroji od společnosti Archos vůbec poprvé. Jeden objektiv se stará o zachycení barev, druhý pak o co nejvěrnější detaily snímaného obrazu – toho výrobce docílil tak, že použil monochromatický snímač.

Když oba spolupracují, dosahují o poznání lepších výsledků, než je tomu u obyčejných modelů. Dokážou zachytit více světla a zároveň vynikají při pořizování momentek za špatných světelných podmínek, jak jsme si mohli přímo na veletrhu sami vyzkoušet.

Dostupnost: Na pultech obchodů by se měl Diamond Alpha Plus objevit v průběhu října. Počítá se s cenou mezi 12 000 a 12 500 Kč. Vlajkové lodi konkurence jsou přitom často o několik tisíc dražší.

Samsung IconX: bezdrátové pecky

Model IconX vychází z designu loňského modelu, vylepšen však byl v celé řadě funkcí. Hudbu si můžete vychutnávat on-line i off-line po stažení skladeb z chytrého telefonu nebo z PC. Stejně tak je ale možné skladby nahrát do vnitřní paměti zařízení, byť k dispozici jsou pouze 4 GB úložného prostoru. Sluchátka se připojují k telefonu prostřednictvím technologie Bluetooth, přičemž jedno mezi druhým komunikuje také bezdrátově.

Samsung IconX

FOTO: rim, Novinky

Jak jsme si mohli vyzkoušet v Berlíně na vlastní kůži, sluchátka překvapivě z uší nevypadávají ani při běhu. Running Coach, kterého můžete aktivovat pouhým klepnutím na sluchátko, poskytne uživateli aktuální informace o jeho fyzické aktivitě a zároveň ho může vést tréninkem. Výdrž baterie by se měla pohybovat v bezdrátovém režimu okolo pěti hodin.

Součástí balení ale bude i transportní pouzdro se zabudovanou baterií, které dokáže jednou zcela nabít obě vybitá sluchátka.

Dostupnost: Sluchátka IconX by měla být k dostání v listopadu za cenu pohybující se okolo 6000 Kč.

Acer Aspire S24: elegance především

Výhody all-in-one počítačů jsou nesporné. Díky umístění jednotlivých součástek do displeje nehyzdí okolí stolu žádná krabice navíc – tedy samotná počítačová sestava. Problém je však v tom, že jednotlivé součástky, které standardně do monitoru nepatří – například procesor, disk, grafická karta či operační paměti –, zabírají poměrně dost místa. A to není v době, kdy je na útlé křivky elektroniky kladen velký důraz, vůbec žádoucí.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Monitor Acer Aspire S24

Zdroj: archív výrobce

Přesto při pohledu na novou sestavu Aspire S24 málokoho napadne, že se veškeré zmiňované komponenty skutečně v obrazovce s úhlopříčkou 23,8 palce a rozlišením 1920 x 1080 skutečně ukrývají. Tloušťka samotného panelu je totiž pouze 5,97 mm. Tak tenkého profilu se podařilo dosáhnout díky tomu, že jsou jednotlivé hardwarové součástky umístěny v podstavci monitoru.

Konkrétně se zde ukrývá procesor Intel Core osmé generace, je pouze na uživateli, zda zvolí levnější čip Core i5, nebo výkonnější Core i7. Dále má stroj k dispozici až 256GB SSD jednotku a 2TB SSD jednotku. Podstavec pod monitorem mimochodem neslouží pouze k uložení jednotlivých komponent, zároveň slouží také jako bezdrátová nabíječka pro chytré telefony a počítačové tablety. V této části se ukrývá také poměrně povedená hudební aparatura s prostorovým zvukem, která využívá technologii TrueHarmony.