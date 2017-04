Ty nejlevnější televizory se v dnešní době dají pořídit už za pár tisíc korun. Samozřejmě ale od nich nemůžeme očekávat takovou kvalitu jako od těch dražších. U levnějších přístrojů je třeba dávat pozor především na pozorovací úhly, při pohledu svrchu nebo zespodu může být obraz deformován, což pak při sledování televize například z gauče představuje problém.

Většina aktuálně nabízených televizorů nabízí full HD rozlišení (1920x1080 obrazových bodů). Na trh se ale pomalu začínají dostávat také modely se standardem 4K (ultra HD), tedy s rozlišením 3840x2160 pixelů.

Velká úhlopříčka táhne

Největšímu zájmu se těší především větší televizory s úhlopříčkou přesahující jeden metr. „Aktuálně je největší poptávka po úhlopříčce kolem 40 – 43“, tedy 100 – 109 centimetrů. Stále více zákazníků ale sahá po velkém 55“, tj. 140cm televizoru, jejich obliba násobně roste,“ uvedl Jan Řezáč, mluvčí obchodu Mall.cz.

Za samozřejmost se dá v dnešní době považovat připojení k internetu. „Chytré TV jsou v současné době v kurzu a možnost připojení televize k internetu je dnes už v podstatě povinnou výbavou. Trendy ale jdou dál, proto při rozhodování hrají roli další parametry. Mám na mysli zejména kvalitu obrazu, kde nanokrystalové LED/LCD panely nabízejí mnohem vyšší jas, vyšší detaily v tmavších oblastech i širší barevnou škálu,“ uvedl Milan Šmíd, manažer Zboží.cz.

Jeho slova potvrzují také prodejci. „Trend směřuje ke stále většímu podílu tzv. smart TV na celkových prodejích. Již nyní se jich prodává více než polovina,“ reagoval na dotaz deníku Právo Karel Kučera, ředitel marketingu v Alza.cz.

„Více než polovinu všech prodaných televizí již tvoří Smart TV. Rostoucí zájem ze strany zákazníků v letošním roce očekáváme zejména o televize s UHD rozlišením,“ podotkl marketingový ředitel CZC.cz Michal Gabriel.

DVB-T2 a další funkce

Roli při výběru televizoru podle něj hraje i to, zda jsou modely vybaveny DVB-T2 tunerem pro příjem digitálního pozemního vysílání druhé generace, na které Česká republika během pár let přejde. Více se o technologii DVB-T2 dozvíte v našem dřívějším článku. [celá zpráva]

Kromě vysokého rozlišení lákají výrobci také na zakřivené obrazovky. Ty jsou schopné uživatele daleko více vtáhnout do děje filmu, protože jej obklopují. Ceny těchto přístrojů jsou však stále příliš vysoké, a tak obchodníci sázejí na jiná lákadla.

Téměř za samozřejmost lze považovat USB konektory pro připojení externích disků. Ty pak slouží pro přehrávání i jako záznamové médium. Lidé díky tomu nemusí investovat do DVD rekordérů. Některé modely dokonce dovolují instalovat další aplikace.

Samsung QE49Q7F: prvotřídní obraz

Společnost Samsung se v letošním roce pochlubila zbrusu novou řadou prémiových televizorů, které lákají na novou obrazovou technologii QLED. Ta staví na novém kovovém materiálu zvaném Quantum Dot, který umožňuje televizoru reprodukovat citelně širší rozsah barev v porovnání se standardními TV.

Samsung QE49Q7F

FOTO: archív výrobce

Přístroje s technologií QLED, která mimochodem pochází přímo z dílen Samsungu, jsou schopny reprodukovat 100 procent barevného objemu. To znamená, že dokážou zobrazit všechny barvy při jakékoli úrovni jasu. Nejjemnější rozdíly jsou viditelné i při nejvyšším stupni jasu technologie QLED – mezi 1 500 a 2 000 cd/m2. Více se o technologii QLED dozvíte v našem dřívějším článku. [celá zpráva]

Technologii QLED nabízí například model Samsung QE49Q7F. Ten láká mimochodem i na poměrně atraktivní vzhled, neboť rámeček okolo displeje je tak tenký, že to na první pohled vypadá, jako by tam ani nebyl.

Jak již samotný název napovídá, úhlopříčka je u tohoto televizoru 49 palců (123 cm) a rozlišení pak 3840x2160 obrazových bodů. Ve výbavě samozřejmě nechybí USB, HDMI ani vlastní operační systém s možností nahrávání pořadů.

Klady: jedna z nejlepších obrazovek na trhu

jedna z nejlepších obrazovek na trhu Zápory: vyšší cena (s ohledem na úhlopříčku)

vyšší cena (s ohledem na úhlopříčku) Cena: 60 000 Kč

Sencor SLE 2462: láká nízkou cenou

Pokud bychom vybírali televizor čistě podle pořizovací ceny, jedním z nejlevnějších adeptů by aktuálně byl Sencor SLE 2462. Při cenovce 3800 Kč jde aktuálně o jeden z nejlevnějších 24palcových televizorů.

Sencor SLE 2462

FOTO: archív výrobce

Nízké ceně ale víceméně odpovídá i nabízená výbava. Při úhlopříčce 60 centimetrů nabízí tento televizor pouze HD rozlišení (1366x768 pixelů). Ve výbavě nechybí kromě HDMI konektoru ani port USB. Díky němu může přístroj sloužit zároveň jako rekordér. Přijímat je možné satelitní vysílání DVB-C po dokoupení speciální redukce (modulu), pozemní digitální signál DVB-T2 byste ale hledali marně. S ním si přístroj neporadí.

Sencor SLE 2462 zároveň nenabízí žádný operační systém, není tedy možné do něj instalovat žádné aplikace. Příliš přesvědčivě nepůsobí ani konstrukce přístroje. Poměrně výrazné plastové rámečky působí laciným dojmem, stejně jako masivní lesklé stojany.

Klady: nízká cena

nízká cena Zápory: u testovaného kousku bylo místy nerovnoměrné podsvícení

u testovaného kousku bylo místy nerovnoměrné podsvícení Cena: 3800 Kč

Changhong UHD55C5500IS: čínský elegán

Především na atraktivní vzhled sází televizor Changhong UHD55C5500IS, který je vybaven 55palcovou (139 cm) obrazovkou s rozlišením 4K (3840x2160 obrazových bodů). Tento čínský model je na pultech obchodů již nějakou dobu, atraktivním designem má ale šanci zaujmout i nyní.

Changhong UHD55C5500IS

FOTO: archív výrobce

Televizor se vyznačuje velice tenkým rámem monitoru, který doplňuje elegantní stříbrný podstavec. Stejně jako u drtivé většiny konkurentů nechybí ani možnost instalace aplikací. Vhod jistě přijde také USB port. Díky systému od společnosti Changhong mohou být totiž připojená externí média (pevný disk nebo flashka) použita podobně jako videorekordér k nahrávání vysílání. Vhod může přijít také dětská pojistka nebo hotelový mód.

Případní zájemci musí oželet 3D režim, s dimenzí navíc si televizor neporadí. Ve výbavě navíc chybí DVB-T2 tuner, který by umožňoval v budoucnu přijímat televizní signál ve 4K standardu. Vystačit si tak majitelé tohoto přístroje budou muset pouze s přehráváním videí v ultravysokém rozlišení pouze z externích zdrojů.

Klady: elegantní vzhled

elegantní vzhled Zápory: nenabízí 3D obraz, absence DVB-T2 tuneru

nenabízí 3D obraz, absence DVB-T2 tuneru Cena: 21 500 Kč

Panasonic TX-50DX703E: vyrobeno v Česku

Televizor TX-50DX703E, který se mimochodem vyrábí v České republice, láká s ohledem na nabízenou výbavu na poměrně zajímavou cenu. Zároveň nabízí v dané kategorii také velmi slušnou obrazovou kvalitu. 50palcová (127 cm) úhlopříčka nabízí 4K rozlišení.

Panasonic TX-50DX703E

FOTO: archív výrobce

Pochválit si tento přístroj zaslouží za poměrně věrné podání barev, kvalita zobrazení je v dané cenové kategorii rozhodně nadstandardní. Samozřejmostí je vlastní operační systém, o jehož plynulý chod se stará dvoujádrový procesor. Ten umožňuje nejen instalovat aplikace, ale také nahrávat pořady na vloženou USB klíčenku.

Velmi zajímavá je také funkce TV Anywhere. Dávají zrovna oblíbený film nebo zajímavé utkání a vy nejste doma? Stačí televizor připojit k internetu, jehož prostřednictvím se bude obraz streamovat do chytrého telefonu nebo tabletu. Díky tomu můžete televizi sledovat na svém mobilním zařízení klidně i na druhém konci planety.

Klady: barevné podání displeje, množství nabízených funkcí

barevné podání displeje, množství nabízených funkcí Zápory: má pouze jeden USB 3.0 konektor, další dva jsou pomalejšího standardu 2.0

má pouze jeden USB 3.0 konektor, další dva jsou pomalejšího standardu 2.0 Cena: 18 000 Kč

SONY VPL-VW500ES: pro filmové fajnšmekry

Opravdové filmové nadšence může zaujmout místo klasického televizoru projektor. Na ty opravdové fajnšmekry, kteří nemají do kapsy příliš hluboko, cílí model SONY VPL-VW500ES. Nabízí se totiž za částku, za kterou by se dalo pořídit klidně i menší rodinné auto.

SONY VPL-VW500ES

FOTO: archív výrobce

Na druhou stranu za čtvrt miliónu korun dostanou případní zájemci to nejlepší, co je aktuálně na trhu k dostání. Vlajková loď společnosti Sony nabízí vysoké nativní 4K rozlišení 4096 x 2160 bodů, přičemž dokáže vytvořit až 300palcový obraz. To jsou hodnoty, o kterých si většina televizorů může nechat jenom zdát.

Obrazové kvalitě nelze vůbec nic vytknout, byť světelnost je pouze 1700 lumenů. Projektor dokáže v domácích podmínkách vtáhnout uživatele do děje filmu úplně stejně, jako kdyby seděl v kině. Samozřejmě nechybí USB ani HDMI rozhraní.