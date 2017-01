Důvod je jednoduchý, v Barceloně příští měsíc startuje největší veletrh mobilní techniky Mobile World Congress (MWC).

Na něm výrobci z celého světa představují novinky pro následující měsíce. Prodejci se tak snaží zpravidla zbavit skladových zásob dříve, než na trh přijdou zajímavější modely. Na nákup nového chytrého telefonu patrně nebude příhodnější doba.

Nejvíce je možné ušetřit u nejvýkonnějších smartphonů, které zpravidla disponují čtyřjádrovými procesory a velkými displeji. Zatímco u většiny modelů se cena před Vánocemi pohybovala nad 10 000 korunami, u celé řady přístrojů nyní klesla pod tuto hranici.

Pozor na atraktivní ceny

Najít v internetovém obchodu nejvýhodnější cenu pomáhají nákupní rádci, jako je například portál Zboží.cz.

Na něm stačí do vyhledávače zadat název požadovaného telefonu, případně ještě hledání zpřesnit doplňujícími informacemi, například zda je přístroj na prodejně dostupný k okamžitému vyzvednutí nebo jakou má barvu.

Je důležité zdůraznit, že nižší cena se automaticky nerovná nejlepší nabídka. V řadě případů totiž přístroje nemusejí být pro český trh určeny, což může přinést celou řadu problémů.

Obchodníci například nabízejí chytré telefony a tablety, které neobsahují češtinu. Za její dodatečnou instalaci si pak nechají pěkně připlatit. Některé modely zase nejsou určeny do provozu v tuzemských sítích, a tak se může stát, že si s telefonem sice zavoláte, ale rychlý internet nespustíte. Před nákupem podobných telefonů je tedy vždy vhodné si obchodníka pořádně „proklepnout“.

LG G5: co neumí, to se snadno naučí

Chytrý telefon LG G5 vypadá na první pohled jako obyčejný mobil, má však navíc odnímatelnou celou spodní stranu. Místo ní je možné vložit do útrob smartphonu jiné moduly.

Adaptér Hi-Fi Plus s B&O Play má speciální sluchátkový konektor, který je napojen na elektroniku od společnosti Bang & Olufsen. Dokáže přehrávat hudbu ve 32bitové kvalitě a podporuje 383KHz audia. V praxi se tak telefon s tímto adaptérem promění na kapesní hi-fi přehrávač.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: LG G5 v akci

Zdroj: archív výrobce

Druhý modul, zvaný LG Cam Plus navíc telefonu přidá dvě hardwarová tlačítka (spouště kamery a fotoaparátu) a rolovací kolečko, kterým je možné zoomovat a zároveň měnit nastavení fotoaparátu.

Ani v ostatních parametrech novinka nijak nezaostává za konkurencí, ba naopak patří k tomu nejlepšímu, co je aktuálně možné dostat. To je zásluha především osmijádrového procesoru Qualcomm Snapdragon 820, jenž je taktován na 2,15 GHz, a 4 GB operační paměti.

Pro uložení dat je k dispozici 32GB úložiště, které je možné dále rozšiřovat prostřednictvím paměťových karet typu microSD. Displej má úhlopříčku 5,3 palce a rozlišení 2560 × 1440 obrazových bodů.

Cena v listopadu: 13 200 Kč

13 200 Kč Cena v lednu: 10 500 Kč

HTC 10: odolná konstrukce

HTC 10 láká na špičkový výkon, přestože je na pultech obchodů dostupný již půl roku. A to především díky použití 64bitového čipsetu Qualcomm Snapdragon 820, který má k dispozici 4 GB operační paměti a až 64 GB úložného prostoru, který je možné dále rozšiřovat pomocí paměťových karet typu microSD.

Video

HTC 10

Zdroj: archív výrobce

Displej má úhlopříčku 5,2 palce a nabízí jemné rozlišení Quad HD, tedy 2560 × 1440 pixelů. Hlavní fotoaparát je 12megapixelový a výrobce vyzdvihuje především jeho rychlost. Za pouhou sekundu dokáže pořídit až osm momentek.

Přední snímač má rozlišení pět megapixelů a láká na optickou stabilizaci, kterou doposud žádný jiný přístroj na čelní straně neměl. Optická stabilizace by měla zajistit, že selfie – autoportrét – bude za jakékoli situace ostré.

Všechny zmiňované součástky se ukrývají v celokovové konstrukci, která si už při vývoji prošla poměrně krutými testy. Desítka byla vystavena 168 hodinám extrémních teplot, které se pohybovaly od mrazivých -20 °C po úmorných 60 °C.

Cena v listopadu: 15 300 Kč

15 300 Kč Cena v lednu: 13 300 Kč

Huawei P9 Lite: osekaná vlajková loď

Společnost Huawei láká posledních pár měsíců na svou vlajkovou loď – chytrý telefon s označením P9. Někteří prodejci v tuzemských obchodech tuto novinku nabízejí také v osekané verzi. Model Huawei P9 Lite má sice horší výbavu, ale nabízí se za cenu o polovinu nižší.

Huawei P9 Lite

FOTO: archív výrobce

To se promítlo také do výbavy. Místo špičkového čipsetu Kirin 955 je zde pomalejší procesor Kirin 650. I jeho výkon by měl ale většině uživatelů dostačovat. Jde o osmijádrový čip, u kterého jsou čtyři jádra taktována na 1,7 GHz a další čtyři na 2,0 GHz.

U chytrého telefonu P9 Lite se také šetřilo na kapacitě operační paměti. Místo 3 GB nebo 4 GB tak v odlehčené verzi nalezneme pouze 2 GB. Úložný prostor má kapacitu 16 GB a je možné jej dále rozšiřovat prostřednictvím paměťových karet typu microSD.

Displej zůstal stejný jako u vlajkové lodi. Jde o 5,2palcový dotykový panel, který nabízí rozlišení 1920 × 1080 obrazových bodů.

Cena v listopadu: 7000 Kč

7000 Kč Cena v lednu: 5600 Kč

Samsung Galaxy S7 a S7 edge: rovný i zakřivený displej

Menší model od Samsungu, Galaxy S7, je vybaven 5,1palcovou obrazovkou s rozlišením 2560 × 1440 obrazových bodů. Větší S7 edge má pak 5,5palcový displej s totožným rozlišením. Na rozdíl od obyčejné es sedmičky je dotykový panel zakřivený – plynule přechází z přední části na bočnice. Displej na bočnicích má být stejně jako u předchůdce využit pro zobrazení času, notifikaci, ale také pro ovládání některých aplikací a funkcí.

Video

Samsung Galaxy S7 a Galaxy S7 edge

Zdroj: archív výrobce

V útrobách nových chytrých telefonů od Samsungu tepe osmijádrový procesor, jehož čtyři jádra jsou taktována na 2,3 GHz a další čtyři na 1,6 GHz. Ten je doplněn o 4 GB operační paměti. Úložný prostor je možné rozšířit díky čtečce paměťových karet.

Obě sedmičky lákají na zvýšenou odolnost proti vodě a prachu. Výrobci se ji podařilo do těla zařízení dostat, aniž by nějak narušil líbivý vzhled. Smartphone díky tomu může být ponořen do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut.

Cena v listopadu: 15 400 Kč (Galaxy S7); 16 100 Kč (Galaxy S7 edge)

15 400 Kč (Galaxy S7); 16 100 Kč (Galaxy S7 edge) Cena v lednu: 12 500 Kč (Galaxy S7); 14 700 Kč (Galaxy S7 edge)

Sony Xperia XA: zacíleno na design

Základ mobilní řady X od společnosti Sony tvoří chytrý telefon Xperia XA. Ten má displej s úhlopříčkou pět palců a nabízí rozlišení 1280 × 720 obrazových bodů. Zajímavé je nicméně u něj to, že dotykový panel využívá technologii edge-to-edge. To znamená, že to po stranách vypadá, jako by neměl okolo sebe žádný rámeček – displej se rozpíná od kraje ke kraji.

Sony Xperia XA

FOTO: archív výrobce

O pracovní tempo se zde stará procesor Mediatek MT6755 při taktu 2,0 GHz, který je doplněn o 2 GB operační paměti. Úložný prostor je pouze 16 GB, ale rozšířit jej lze opět pomocí paměťových karet typu microSD. Xperia XA pracuje pod operačním systémem Android Marshmallow. Hlavní fotoaparát nabízí rozlišení 13 megapixelů a staví na snímači Exmor RS.

Výrobce se mimochodem chlubí vysokou rychlostí, hybridní automatické ostření si vystačí s časem menším než 0,15 vteřiny. Nechybí HDR režim, digitální 5x Clear Image Zoom nebo automatické rozpoznání scény. Na čelní straně je pak umístěn osmimegapixelový fotoaparát.