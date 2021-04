Dlouhý: Chystáme aplikaci pro návrat do života

Hospodářská komora chce představit mobilní aplikaci, která by měla umožnit postupný návrat podnikání do normálu. Co bude aplikace umět?

Připravujeme aplikaci, kde do tzv. QR kódu budou uživateli uložena data, zda má negativní test na covid, zda byl očkován, zda má protilátky, případně další informace. Na druhé straně, provozovatel obchodu, služby atd. svým čtecím zařízením přečte QR potenciálního zákazníka, aby ověřil možnost vstupu do provozovny.

Navíc mohou podnikatele cestou této aplikace možného zákazníka informovat, že daná provozovna je bezpečná. Tedy zda se provádí úklid, dezinfekce a podobně, tedy zda jsou přijata veškerá opatření nařízená hygieniky.

Hospodářská komora tuto aplikaci vyvíjí s firmami, které nabídly pomoc. Vývoj však nezávisí pouze na komoře.

Vyzýváte stát, aby se do vývoje nové aplikace zapojil. Jak?

Musí být i vstup ze strany státu, především z Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) a dalších institucí o datech lidí, zda jsou, nebo nejsou očkovaní či testovaní.

Jak by to fungovalo?

Všechny údaje o očkování a testování shromažďuje ÚZIS. Ta data by měla být k dispozici v aplikaci. Také stát musí říct, jaké informace svědčí o tom, že člověk skutečně může do provozovny vstoupit. My vyvíjíme aplikaci jako nosič příslušných informací, další vstupy musíme dostat od příslušných úřadů.

Kdy byste chtěli aplikaci spustit?

Chtěli bychom to mít připravené k pilotnímu provozu do konce dubna. Normální aplikace firmy testují delší dobu, ale my žijeme ve speciální době. Uvidíme také, jak se k tomu stát postaví.

Ta opatření na straně provozovatelů by kontrolovala hygiena?

Samozřejmě.

Jak dlouho už aplikaci vyvíjíte?

Asi měsíc. Máme tu spoustu schopných firem, které mají v této oblasti dlouholeté zkušenosti.

Inspirovali jste se některou aplikací v zahraničí?

Myslím, že podobných aplikací nejen pro případ pandemie existuje celá řada. Naši členové s tím přišli a já jsem si řekl, že to je dobrý nápad, a šli jsme do toho.

Specifikujete v aplikaci, jak dlouho by platil antigenní, PCR test?

Test má nějaké časové omezení a po jeho uplynutí už nebude možné říct, že ten člověk je negativní. Konkrétní časy ale musí navrhnout hygienici.

Jaké máte na aplikaci reakce? Někteří lidé by její používání označili za diskriminační…

Máme pozitivní reakce, ale nejen ty. Mohou to být právní otázky, je také určitá skupina lidí, která se domnívá, že by tím mohla být diskriminována. Když nebudou očkovaní nebo mít test, tak nebudou mít přístup k službám, obchodům, restauracím a podobně jako ti, kteří očkování jsou nebo test mít budou. Ani všem podnikatelům se to nemusí líbit. Využití nevnímám ale nijak dlouhodobě, jen krátkodobě, dokud pandemie neskončí. Navíc to vidím jako záložní nástroj pro situaci, kdyby se pandemie měla opakovat dříve než za sto let, jak to bylo po španělské chřipce.

Třeba majitelé restaurací říkají, že budou potřebovat někoho, kdo to bude kontrolovat…

Znáte restauraci, která by neměla nikoho u dveří? I každý hostinský se podívá, kdo k nim přišel.

Takže to i přes některé negativní reakce berete jako lepší něco než nic?

Jsou tři možnosti a my jsme zvolili tu nejtěžší. Jednou možností je okamžitě všechno otevřít. Jsem původním vzděláním statistik, a ať se mi to líbí, nebo ne, musím vidět, že po předčasném rozvolnění nejen u nás, ale i jinde ve světě vždy zase bylo riziko, že se pandemie vrátí. Riziko existuje doposud, takže já nesouhlasím s variantou nyní okamžitě otevřít do stavu, jaký byl před 12. březnem 2020.

Druhý extrém, u kterého máme obavy, že k němu trochu směřovalo nové vedení ministerstva zdravotnictví, je nechat to zatím zavřené a neříkat dokonce ani žádné datum, odkdy se bude něco otvírat. Připravit plány, ale zatím neříkat nic, protože riziko vrácení pandemie je obrovské. To, vzhledem k stále hlubšímu napětí ve společnosti a již zoufalé situaci dotčených podnikatelů, také nemohu přijmout.

Pak máte třetí cestu někde mezi, po které jsme se vydali. Alespoň pro některé lidi a podnikatele už tomu začneme dávat šanci a postupně se to bude vyvíjet dál. Ne všichni s námi souhlasí, ale prostě jsme se tak rozhodli a myslím, že jsme se rozhodli správně. Nechceme jen sedět a kritizovat.

Vedete o opatřeních jednání s vládou?