cg, Novinky, Právo

Aplikaci nazvanou StoryMe vytvořili lidé z inovačního oddělení Albatros Media, největšího nakladatelského domu v Česku čítajícího čtrnáct subjektů, spolu s inovátory ze společnosti Direct People.

Aplikace nabízí příběhy různých žánrů od fantasy přes humor až po romantiku. Čtenář si vybere příběh, který ho zajímá, a aplikace mu každý den naservíruje jednu kapitolu, tedy část právě takovou, která zapadne do denního rozvrhu.

Ukázka aplikace StoryMe

FOTO: archív tvůrců

„I když jsou pro nás papírové knihy na prvním místě, víme, že bojovat proti negativním jevům digitální doby jen za pomoci klasických knih by bylo obtížné. Proto přicházíme s novými způsoby vyprávění příběhů. Díky aplikaci najdete v mobilu každý den nový kousek vybraného příběhu. Místo nudy nebo bezcílného prohlížení stránek v mobilu vás tak v tramvaji nebo ve frontě pobaví četba,“ říká Břetislav Hanzel, ředitel Albatros Media Inovace.

Vše se opírá o poznatky průzkumu uskutečněného na přelomu letošního května a června. Podle něho 33 procent čtenářů nestíhá dočítat knihy, 54 procent si stěžuje na to, že zapomíná čtení doma a při cestování, čekání a dalších prostojích nemá co číst. Dvaašedesát procent čtenářů si uvědomuje, že čas zbytečně ztrácí na sociálních sítích, celých 87 procent z nich by si přitom raději četlo.