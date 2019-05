Většina Čechů si chrání přístup do mobilu, bezpečnostní aplikace ale moc nepoužívají

Bezpečnostní experti neustále upozorňují na to, že chytré telefony jsou atraktivním cílem pro hackery a další útočníky. Přesto jen část lidí používá bezpečnostní aplikaci na ochranu svého mobilu, většina Čechů zabezpečuje pouze přístup do samotného zařízení – například pomocí otisku prstu. Vyplývá to z průzkumu společností Seznam.cz a Eset.